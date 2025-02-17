Игрок ЦСКА выразил недовольство высокими ценами на бензин

Ранее нападающий «Ростова» Николай Комличенко признался, что его пугают цены на продукты питания. Например на «узбекские помидоры, которые стоят больше тысячи». По неофициальным данным, зарплата Комличенко в «Ростове» составляет 740 тыс. евро в год (70,5 млн рублей).
— Комличенко жаловался на цены на помидоры. Ты на цены обращаешь внимание?
— У меня жена в магазины ходит, временами жалуется. Я на бензин внимание обращаю. Иногда растет по рублю за день ― многовато, ха-ха. Хотя сейчас вроде подупал. А в плане денег я себя корю только за то, что купил себе кресло для гоночных игр дома. Один раз сел всего! Думал, что там как в жизни можно гонять, а на деле нет. Нужно много времени уделять, чтобы научиться. И вот эта база стоит, а продать жалко.
— Часто играешь вообще?
— Сейчас ― нет. Раньше Counter Strike. Особенно на ковидной изоляции — это вообще кошмар был. Я с ума на ней сходил, поэтому много играл. У меня день с ночью местами поменялись. Днем спал, ночами играл. Но с тех пор к играм охладел — и хорошо, — приводит слова Жемалетдинова «Чемпионат».
Напомним, ЦСКА ушел на зимнюю паузу в РПЛ, занимая шестое место в турнирной таблице. Команда Марко Николича уступает лидирующим «Краснодару» и «Зениту» 8 баллов.