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Игрок ЦСКА выразил недовольство высокими ценами на бензин

Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов высказался о растущих ценах на бензин.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Чемпионат.com

Ранее нападающий «Ростова» Николай Комличенко признался, что его пугают цены на продукты питания. Например на «узбекские помидоры, которые стоят больше тысячи». По неофициальным данным, зарплата Комличенко в «Ростове» составляет 740 тыс. евро в год (70,5 млн рублей).

— Комличенко жаловался на цены на помидоры. Ты на цены обращаешь внимание?

— У меня жена в магазины ходит, временами жалуется. Я на бензин внимание обращаю. Иногда растет по рублю за день ― многовато, ха-ха. Хотя сейчас вроде подупал. А в плане денег я себя корю только за то, что купил себе кресло для гоночных игр дома. Один раз сел всего! Думал, что там как в жизни можно гонять, а на деле нет. Нужно много времени уделять, чтобы научиться. И вот эта база стоит, а продать жалко.

— Часто играешь вообще?


— Сейчас ― нет. Раньше Counter Strike. Особенно на ковидной изоляции — это вообще кошмар был. Я с ума на ней сходил, поэтому много играл. У меня день с ночью местами поменялись. Днем спал, ночами играл. Но с тех пор к играм охладел — и хорошо, — приводит слова Жемалетдинова «Чемпионат».

Напомним, ЦСКА ушел на зимнюю паузу в РПЛ, занимая шестое место в турнирной таблице. Команда Марко Николича уступает лидирующим «Краснодару» и «Зениту» 8 баллов.

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