Маркиньос рассказал, что нужно «Спартаку», чтобы стать чемпионом

— Нужно делать все то же самое. Играть так же, как сейчас, с таким же настроем. Играть так, как будто вся команда — один игрок. Быть одним целым, слушать тренера и весь штаб. Играть с сердцем, оставлять лучшее на поле. Если мы будем выкладываться на поле на полную, точно выиграем в этом сезоне много всего. По-моему, мы с командой, тренером и сотрудниками — одно целое. Мы очень рады и думаю, это как раз то, что необходимо, чтобы мы могли стать чемпионами, — сказал Маркиньос в интервью пресс-службе клуба.