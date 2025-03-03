Маркиньос рассказал, что нужно «Спартаку», чтобы стать чемпионом

2 марта «Спартак» со счетом 2:0 обыграл «Оренбург» в 19‑м туре Российской Премьер-лиги, Маркиньос в этом матче сделал две результативные передачи.
— «Спартак» сравнялся по очкам с «Зенитом». Что необходимо, чтобы двигаться дальше вверх?
— Нужно делать все то же самое. Играть так же, как сейчас, с таким же настроем. Играть так, как будто вся команда — один игрок. Быть одним целым, слушать тренера и весь штаб. Играть с сердцем, оставлять лучшее на поле. Если мы будем выкладываться на поле на полную, точно выиграем в этом сезоне много всего. По-моему, мы с командой, тренером и сотрудниками — одно целое. Мы очень рады и думаю, это как раз то, что необходимо, чтобы мы могли стать чемпионами, — сказал Маркиньос в интервью пресс-службе клуба.
Маркиньос перешел в «Спартак» из «Ференцвароша» в августе 2024 года за пять миллионов евро. На счету 25-летнего бразильца 22 матчf за красно-белых, в которых он отметился 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 4,5 миллиона евро.
«Спартак» набрал 40 очков в 19 матчах Премьер-лиги. У красно-белых одинаковое количество баллов с «Краснодаром» и «Зенитом». Лидерство по дополнительным показателям в настоящее время занимает команда из Санкт-Петербурга. 9 марта команда Деяна Станковича сыграет в Казани с «Рубином».