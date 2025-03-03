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Маркиньос рассказал, что нужно «Спартаку», чтобы стать чемпионом

Нападающий «Спартака» Маркиньос высказался о выступлении команды в текущем сезоне.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

2 марта «Спартак» со счетом 2:0 обыграл «Оренбург» в 19‑м туре Российской Премьер-лиги, Маркиньос в этом матче сделал две результативные передачи.

— «Спартак» сравнялся по очкам с «Зенитом». Что необходимо, чтобы двигаться дальше вверх?

— Нужно делать все то же самое. Играть так же, как сейчас, с таким же настроем. Играть так, как будто вся команда — один игрок. Быть одним целым, слушать тренера и весь штаб. Играть с сердцем, оставлять лучшее на поле. Если мы будем выкладываться на поле на полную, точно выиграем в этом сезоне много всего. По-моему, мы с командой, тренером и сотрудниками — одно целое. Мы очень рады и думаю, это как раз то, что необходимо, чтобы мы могли стать чемпионами, — сказал Маркиньос в интервью пресс-службе клуба.

Маркиньос перешел в «Спартак» из «Ференцвароша» в августе 2024 года за пять миллионов евро. На счету 25-летнего бразильца 22 матчf за красно-белых, в которых он отметился 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 4,5 миллиона евро.

«Спартак» набрал 40 очков в 19 матчах Премьер-лиги. У красно-белых одинаковое количество баллов с «Краснодаром» и «Зенитом». Лидерство по дополнительным показателям в настоящее время занимает команда из Санкт-Петербурга. 9 марта команда Деяна Станковича сыграет в Казани с «Рубином».

Спартак
2:0
Первый тайм: 0:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
2.03.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Владимир Слишкович
Голы
Спартак
Манфред Угальде
(Маркиньос)
51′
Пабло Солари
(Маркиньос)
90+6′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
4
Алексис Дуарте
6
Срджан Бабич
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
90+3′
8
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
90′
68
Руслан Литвинов
35
Кристофер Мартинс
74′
11
Ливай Гарсия
9
Манфред Угальде
80′
47
Роман Зобнин
77
Тео Бонгонда
74′
7
Пабло Солари
Оренбург
99
Николай Сысуев
4
Данила Хотулев
5
Алексей Татаев
8
Иван Башич
80
Джимми Марин
49′
81
Максим Сидоров
7′
58′
35
Казымджан Караташ
69′
11
Степан Оганесян
14
Ярослав Михайлов
79′
18
Александр Коваленко
20
Дмитрий Рыбчинский
69′
10
Саид Сахархизан
9
Брайан Мансилья
69′
90
Максим Савельев
7
Эмирджан Гюрлюк
60′
12
Андрей Малых
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
7
6
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
3
16
Фолы
22
4
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Зенит
Краснодар
Премьер-лига: таблица и календарь