Анонс РПЛ: «Локо» — «Динамо», южное дерби и «Спартак» — «Зенит»

Локомотив — Динамо
В главном матче субботы сойдутся ближайшие преследователи тройки лидеров. «Локо» в двух турах после паузы набрал лишь два очка, зато в Кубке на неделе сделан шаг в полуфинал Пути регионов. У «Динамо» ничья и победа, но в Пути РПЛ пока отставание в двухраундовом противостоянии с ЦСКА. У «Локо» на два очка меньше в таблице, а «Динамо» привыкает к жизни без Тюкавина. Все три исхода почти одинаково вероятны.
Силы в Кубке никто не экономил, и сейчас эти силы примерно равны. Отметим, что в этом дерби нет преимущества своих стадионов: «Локомотив» неоднократно побеждал «Динамо» в гостях, зато на «РЖД-Арене» не может обыграть бело-голубых аж с 2017 года. Серия может и прерваться, но лучше обратить внимание на голы. Даже без Тюкавина «Динамо» забивает, у «Локо» с Батраковым и Пиняевым впереди тоже все интересно, а оборона сбоит и у тех, и у других. Ждем обмена ударами.
Акрон — ЦСКА
В спину «Локомотиву» и «Динамо» дышит ЦСКА. Армейцы могут приблизиться к ним, если справятся в гостях с «Акроном», где все внимание сейчас приковано к Дзюбе: его рекордам и возвращению в сборную. Артем действительно в огне: три гола в трех матчах подряд. Вспоминается хет-трик за «Локомотив», но такой серии у него не было с 2021 года и зенитовских времен. Забьет ЦСКА? Вот это вопрос, потому что армейцы в обороне начали год надежно: два матча на ноль, в том числе с «Зенитом», и только один пропущенный от «Динамо» в Кубке.
«Акрон» здорово сыграл с «Крыльями», но в остальных матчах слишком многое позволяет у своих ворот. Поэтому голкипер Васютин, который, видимо, вернется в старт после кубкового поражения от «Спартака», когда в воротах был Волков, лучший в лиге по предотвращенным ударам. Но этого недостаточно против ЦСКА, который как раз недобрал голов при том числе моментов, которые создает. С голом Дзюбы или без — ЦСКА забьет больше.
Рубин — Пари НН
Прогноз: победа «Рубина» за 2.04
Эпическая победа над «Спартаком» далась «Рубину» дорогой ценой. Матч с «Пари НН» из-за перебора карточек пропускают Даку, Кабутов и Иву — три важнейших игрока. Поэтому все трое сыграли в матче Кубка с «Уралом», но это не помогло. Положительные эмоции от игры со «Спартаком» уже подпорчены. «Пари НН» выйдет свежим, из Кубка нижегородцы выбыли еще в октябре, и будет сражаться, но расклады против них.
Во-первых, нижегородский клуб совсем разучился играть в гостях, а ведь в первой половине сезона одержал на чужих полях три победы из четырех. Но последние три выезда принесли поражения с общим счетом 1:10. И тут вступает в дело второй фактор: худшая оборона чемпионата. Даже безнадежно отставший от всех «Оренбург» пропустил на один гол меньше. У «Рубина» приличная глубина состава, вместо Даку хрупкую защиту «Пари НН» потерзает другой албанец Чуни, и остальных Рахимову тоже есть кем заменить.
Ростов — Краснодар
Пусть «Ростов» уже без Карпина, южное дерби России от этого не перестает быть очень крутым. «Краснодар» неожиданно выбыл из Кубка, зато от борьбы за чемпионский титул теперь ничто не отвлекает. «Ростов» хоть и уступил смешанному составу «Зенита», заставил действующих чемпионов и обладателей Кубка попотеть. И в этой паре тоже не скажешь, что кто-то берег силы на предстоящее дерби.
У «Краснодара» исторически в нем подавляющий перевес, но если рассматривать матчи именно в Ростове-на-Дону, все уже не так очевидно. Принципиальные соперники нередко играют друг с другом вничью, причем всегда результативную. Счет 0:0 в южном дерби в последний раз был зафиксирован в 2017 году, не ждем его и теперь. Кордоба понял, что он лидер в отсутствие Сперцяна, и забил в двух матчах подряд. Но и ростовской атаке есть чем ответить, причем выбор нападающих у Альбы даже шире, чем у Мусаева. Класс гостей выше, но результативная ничья — такой же вероятный исход, как победа лидера чемпионата.
Спартак — Зенит
Прогноз: тотал меньше 2.5 за 1.80
Один из главных матчей всего сезона, хотя после него еще 9 туров. «Спартак» рвется доказать, что сильнее и по праву претендует на титул в этом сезоне. «Зениту» негоже уступать самому принципиальному сопернику, еще и в год столетия клуба. У обеих команд потери. Плеймейкер «Зенита» Вендел слишком активно жестикулировал в Воронеже, а «Спартак» потерял основного защитника Дуарте, который некстати сцепился в Казани с Даку. И Станкович, и Семак постараются использовать возникшую уязвимость — кому удастся лучше?
Матч как раз не про сильные стороны фаворитов чемпионата, а про слабые. У Станковича с приходом Солари и Гарсии перебор опций в атаке. Хотя с ней все было хорошо, а вот проблемы на флангах обороны остаются нерешенными. У Семака вообще перестройка идет прямо на ходу, и то, что лучший в «Зените» сейчас — это скромный трудяга Мантуан, о многом говорит. А еще у «Зенита» на 3 очка больше и он окажется под давлением спартаковских трибун. Так что «Спартак» будет большую часть игры атаковать, а Глушенков и компания — пытаться поймать соперника на этом. Не видно, почему эта игра должна сильно отличаться от встречи первого круга в Питере (0:0). Напряжение будет огромным, работы у судьи Иванова — много, а вот голевых моментов, наверное, мало.
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