Анонс РПЛ: «Локо» — «Динамо», южное дерби и «Спартак» — «Зенит»

Матч как раз не про сильные стороны фаворитов чемпионата, а про слабые. У Станковича с приходом Солари и Гарсии перебор опций в атаке. Хотя с ней все было хорошо, а вот проблемы на флангах обороны остаются нерешенными. У Семака вообще перестройка идет прямо на ходу, и то, что лучший в «Зените» сейчас — это скромный трудяга Мантуан, о многом говорит. А еще у «Зенита» на 3 очка больше и он окажется под давлением спартаковских трибун. Так что «Спартак» будет большую часть игры атаковать, а Глушенков и компания — пытаться поймать соперника на этом. Не видно, почему эта игра должна сильно отличаться от встречи первого круга в Питере (0:0). Напряжение будет огромным, работы у судьи Иванова — много, а вот голевых моментов, наверное, мало.