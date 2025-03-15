Семак не даст разбежаться Маркиньосу и Угальде: анонс матча «Спартак» — «Зенит»

«Спартак» провел три матча после рестарта сезона и во всех трех испытал проблемы. С «Оренбургом» красно-белым не хватало движения и попыток обострить игру, пойти в обыгрыш. Превосходство в классе и связка Маркиньос — Угальде помогли тогда взять три очка. В Казани «Спартак» попал под жесткий прессинг «Рубина» и пропустил два быстрых гола. Разница в счете оказалась слишком большой, не получилось свести игру даже к ничьей. В кубковом матче с «Акроном», наоборот, все шло по сценарию Станковича. Красно-белые вели 2:0 и 3:1, однако в последние 20−25 минут ушли в глухую оборону и с трудом удержали победный счет.
Зимой «Спартак» прилично потратился на новичков, и теперь Станковичу нужно придумать, как разместить всех на поле. До прихода Гарсии и Солари красно-белые выиграли 6 матчей подряд в РПЛ, с ними пока 1−1. Солари выходил на левом фланге атаки и на правом, уже успел забить и отдать один пас. А вот Гарсию выпускают на позицию Угальде, и лучшему бомбардиру РПЛ приходится уходить на левый край, как это было во втором тайме с «Рубином». Логика этой рокировки непонятна, от Гарсии пока мало пользы. Как непонятно и то, почему «Спартак» не усилил зимой фланги обороны. Весной лучшие у красно-белых — Умяров, Маркиньос и Мартинс. Барко, Угальде и другим лидерам надо прибавлять.
Игру «Зенита» пока чемпионской не назовешь. На своем поле с ЦСКА команда Семака осторожничала, создала мало моментов, сделав ставку на надежность в обороне. Да, петербуржцы не пропустили, но и сами не забили. Сказалось еще и отсутствие Вендела. Бразилец появился на поле в Воронеже и угодил в скандал. Вендел показал ухающим болельщикам неприличный жест и схватил красную карточку. Со «Спартаком» его не будет. При этом у «Факела» команда Семака спокойно выиграла 2:0. И так же в эконом-режиме победила в Ростове на Кубок 1:0.
Семак тоже не нашел еще оптимальную расстановку. В команде появился Луис Энрике за 35 млн евро, бразилец пока осваивается на российских полях. Нет привычной связки в центре поля Вендел — Клаудиньо. По-прежнему нет голевых действий от Соболева. За креатив в атаке теперь отвечают Глушенков и Мантуан. Мантуан вообще по первым трем матчам — самый ценный игрок «Зенита». Бразилец успевает и отрабатывать в защите, и обострять в атаке. Хороши в завершении Гонду и Кассьерра, при этом с ЦСКА свои моменты Лусиано не использовал.
На что ставить
В чемпионате «Спартак» отстал от «Краснодара» и «Зенита» на три очка, матч при аншлаге на своем стадионе — отличная возможность догнать конкурентов из Питера. У красно-белых тоже одна потеря в составе, эту игру пропустит защитник Дуарте. Впрочем, тут есть замена в виде Литвинова. А вот полноценной замены Венделу нет. «Зенит» устроит ничья в этом матче, Семак снова сделает ставку на осторожный футбол. Петербуржцы отдадут мяч «Спартаку» и постараются ловить его на контратаках. Примерно таким был матч в первом круге. После удаления Эраковича москвичи могли дожать «Зенит», но вратарь Латышонок тогда спас петербуржцев.
Матчи «Спартака» и «Зенита» в последнее время редко балуют зрителей голами. В прошлом году эти команды встречались 4 раза в чемпионате и Кубке и трижды сыграли 0:0. Вот и в этот раз напрашиваются варианты с минимумом голов. БК Winline на тотал меньше 2,5 предлагает коэффициент 1.80, а на «обе забьют — нет» — 2.01. В плане исхода больше всего внимания привлекает ничья за 3.45. При этом победа «Спартака» оценивается в 2.55, а победа «Зенита» — в 3.00.
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