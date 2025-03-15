Семак не даст разбежаться Маркиньосу и Угальде: анонс матча «Спартак» — «Зенит»

Зимой «Спартак» прилично потратился на новичков, и теперь Станковичу нужно придумать, как разместить всех на поле. До прихода Гарсии и Солари красно-белые выиграли 6 матчей подряд в РПЛ, с ними пока 1−1. Солари выходил на левом фланге атаки и на правом, уже успел забить и отдать один пас. А вот Гарсию выпускают на позицию Угальде, и лучшему бомбардиру РПЛ приходится уходить на левый край, как это было во втором тайме с «Рубином». Логика этой рокировки непонятна, от Гарсии пока мало пользы. Как непонятно и то, почему «Спартак» не усилил зимой фланги обороны. Весной лучшие у красно-белых — Умяров, Маркиньос и Мартинс. Барко, Угальде и другим лидерам надо прибавлять.