Глава «Зенита» раскритиковал работу VAR в матче со «Спартаком»

Победу «Спартаку» на второй добавленной минуте принес точный удар Кристофер Мартинс, который в момент гола мог находиться в офсайде. Судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым после пересмотра эпизода приняла решение засчитать гол.
«Не набегали, не натворили, не наударяли. Насчет судейства, хотя мы знаем, что этот разговор ни к чему не ведёт, тем не менее: если бы с нашей системой VAR выставлялись космические ракеты-носители, то вряд ли бы хоть один спутник долетел до орбиты», — сказал Медведев.
После поражения «Зенит» откатился на третью строчку в турнирной таблице. Отставание «сине-бело-голубых» от лидирующего «Краснодара» составляет три балла. В следующем матче, который состоится 30 марта, «Зенит» дома сыграет с казанским «Рубином».