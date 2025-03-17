Глава «Зенита» раскритиковал работу VAR в матче со «Спартаком»

«Не набегали, не натворили, не наударяли. Насчет судейства, хотя мы знаем, что этот разговор ни к чему не ведёт, тем не менее: если бы с нашей системой VAR выставлялись космические ракеты-носители, то вряд ли бы хоть один спутник долетел до орбиты», — сказал Медведев.