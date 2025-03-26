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Манфред Угальде может покинуть «Спартак»

Нападающий «Спартака» и нападающий сборной Коста-Рики Манфред Угальде может покинуть московский клуб. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Манфред Угальде может стать частью одного из европейских клубов. Угальде был в списках потенциальных трансферов «Монако» и ПСЖ. В «Спартак» он перешел в январе прошлого года из голландского «Твенте» за €13 млн. Однако красно-белые будут готовы рассмотреть продажу 22-летнего центрального нападающего минимум за 25 миллионов евро.

Напомним, на первой строчке в турнирной таблице РПЛ сейчас идет «Краснодар». В активе «быков» 46 баллов после 21 тура. На второй позиции в таблице РПЛ сейчас находится «Спартак» с 43 очками. Чемпион прошлого сезона «Зенит» пока что третий.

Недавно Угальде также объявил о том, что не будет уходить из сборной Коста-Рики. Ранее, в 19 лет, он прекращал игру в сборной из-за конфликта с главным тренером. Сейчас он намерен участвовать во всех соревнованиях вместе со сборной.