Манфред Угальде может покинуть «Спартак»

Недавно Угальде также объявил о том, что не будет уходить из сборной Коста-Рики. Ранее, в 19 лет, он прекращал игру в сборной из-за конфликта с главным тренером. Сейчас он намерен участвовать во всех соревнованиях вместе со сборной.