Матч ЦСКА — «Динамо» 6 апреля 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 19:30 мск на стадионе «ВЭБ Арена». Главный арбитр встречи — Сергей Карасев (Москва). В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
Соперники являются соседями по турнирной таблице. «Динамо» перед началом тура занимало четвертое место с 42 очками, а ЦСКА был пятый, набрав на одно очко меньше. После зимней паузы ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» (0:0), а затем выиграл подряд в трех турах РПЛ у «Химок» (1:0), «Акрона» (2:1) и махачкалинского «Динамо» (2:0). Динамовцы тоже начали весну с ничьей, в гостях с «Ростовом» (1:1), затем разгромили «Динамо» из Махачкалы (4:0), уступили «Локомотиву» (1:2) и крупно победили «Оренбург» (5:1).
12 марта ЦСКА и «Динамо» встречались в рамках полуфинала Пути РПЛ Кубка России, и армейцы одержали победу со счетом 2:1. Ответная игра пройдет 16 апреля. Дерби в первом круге чемпионата 6 октября также завершилось в пользу ЦСКА с тем же счетом 1:2. Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
У ЦСКА перед дерби нет потерь, а у «Динамо» травмирован лучший бомбардир Константин Тюкавин и дисквалифицирован за перебор карточек защитник Роберто Фернандес. Под вопросом участие в матче бразильского полузащитника Артура Гомеса, получившего травму плеча два тура назад в игре с «Локомотивом».
Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам «ВЭБ Арены». На третью за сезон победу ЦСКА над «Динамо» можно поставить с коэффициентом 2.25. Ничья оценивается в 3.55, а на выигрыш бело-голубых можно поставить за 3.20. С возможной результативностью специалисты не определились. Тотал больше 2.5 голов и меньше 2.5 голов предложен почти с одинаковым коэффициентом (1.88 и 1.92 соответственно). На то, что в дерби забьют обе команды, можно поставить с коэффициентом 1.73. Такая ставка проходила в восьми из девяти последних очных встреч.