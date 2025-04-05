Матч ЦСКА — «Динамо» 6 апреля 2025 года: когда начало и где смотреть

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам «ВЭБ Арены». На третью за сезон победу ЦСКА над «Динамо» можно поставить с коэффициентом 2.25. Ничья оценивается в 3.55, а на выигрыш бело-голубых можно поставить за 3.20. С возможной результативностью специалисты не определились. Тотал больше 2.5 голов и меньше 2.5 голов предложен почти с одинаковым коэффициентом (1.88 и 1.92 соответственно). На то, что в дерби забьют обе команды, можно поставить с коэффициентом 1.73. Такая ставка проходила в восьми из девяти последних очных встреч.