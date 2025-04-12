Голевой феерии ждать не стоит: анонс Winline матча тура «Зенит» — «Краснодар»

Матч в Петербурге кардинальным образом повлияет на всю чемпионскую гонку, хотя впереди останутся еще шесть туров. Переходя на теннисную терминологию, это скрытый чемпионский матчбол для «Краснодара». Возможная победа удвоит шансы на титул и фактически выведет из борьбы одного из основных конкурентов. Сложность в том, что эту победу предстоит добывать на выезде.
Последний месяц для «быков» близок к идеалу: три победы в трех турах с общим счетом 7:0. Самая важная, конечно, в гостях над «Ростовом», но с «Факелом» и «Акроном» дома тоже удалось обойтись без осечек. Вернулся в строй лидер Эдуард Сперцян, и каких-то проблем с подготовкой к важнейшей игре сезона у краснодарцев нет. Добавляет уверенности и тот факт, что в этом сезоне впервые за 8 лет «быки» наконец-то обыграли «Зенит» дома, 28 сентября со счетом 2:0.
Зенитовский штаб бодрится, но проблем у действующего чемпиона целый список: несбалансированный состав (на одни позиции перебор исполнителей, на других часто появляются представители других амплуа), тяжело даются голы (кроме товарищеских матчей и разгрома «Рубина», когда соперник уже на 54-й минуте остался в меньшинстве), грубые ошибки на своей половине приводят к пропущенным мячам (первый гол «Спартака» и мяч от «Локомотива»).
У зенитовцев не видно драйва и интересных решений. Если игра не идет, все сводится к тому, что мяч доставляют 35-миллионному Луису Энрике, и дальше все зависит от его индивидуального мастерства. Это хороший сценарий для грамотной обороны соперника, который исключает неожиданности. Плюсы тоже есть: наконец-то забил Александр Соболев, причем его результативное действие сразу принесло важное очко в таблицу, а еще важнее, что гол организовал Максим Глушенков, который впервые в этом году показал, как играл на старте сезона, когда забил 9 раз в 6 первых матчах за «Зенит».
Мурад Мусаев готов выпустить на поле «Газпром-Арены» оптимальный состав, Сергею Семаку в радость, что на этот раз, в отличие от неудачных матчей со «Спартаком» и «Локомотивом», значимых потерь нет: дисквалифицирован удаленный в прошлом туре Педро, но юркий бразилец пока так и не стал определяющей фигурой в питерской обойме — это не Вендел и не Мантуан. Может, в составе будет на одного российского игрока больше, за отсутствие которых так критикуют «Зенит».
На что ставить
Несмотря на все события последних месяцев, у букмекеров «Зенит» — довольно явный фаворит матча (победа за 1,79). Хотя «Газпром-Арену» в этом сезоне не назвать неприступной твердыней, как было прежде. Из 11 домашних матчей РПЛ «Зенит» выиграл только 6. «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА увезли с Крестовского острова ничьи, а «Крылья» и «Акрон» — победы. Тогда уж привлекательнее выглядит вариант с двойным шансом «Краснодара» (Х2 за 2.04), который из 11 матчей в гостях не проиграл в этом сезоне ни одного. Тут опасность в том, что «Зениту» теперь просто некуда отступать на глазах своих болельщиков и руководителей. В год столетия второе поражение от «Краснодара» и, что еще важнее, второе подряд в очных встречах с главными конкурентами неприемлемо.
Кто-то советует ставить на «обе забьют — да» (2.01), но есть большие сомнения в том, что эта ставка верная. С одной стороны, встречаются два лидера по забитым мячам, которые стремятся много атаковать в каждом матче. С другой — они же лидеры по надежности обороны. «Краснодар» пропустил лишь 13 раз за 23 тура, «Зенит» — 15. В нынешней ситуации никто из них в воскресенье на рожон не полезет: обрез или перехват при слишком смелом розыгрыше — верный способ получить гол в свои.
Победа будет праздником, но стратегически ничья окажется приемлемым исходом и для тех, и для других. Прогнозируем высокое напряжение, возможно, даже скучный характер игры и минимум голов. На комбо «обе забьют — нет» и тотал меньше 2.5 БК Winline дает перспективный коэффициент 2.18. Очная встреча первого круга была гораздо дальше от турнирной развязки, но примерно так все и было: напряженные 0:0 до 88-й минуты, а затем шах и мат от «Краснодара».
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