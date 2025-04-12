Голевой феерии ждать не стоит: анонс Winline матча тура «Зенит» — «Краснодар»

Несмотря на все события последних месяцев, у букмекеров «Зенит» — довольно явный фаворит матча (победа за 1,79). Хотя «Газпром-Арену» в этом сезоне не назвать неприступной твердыней, как было прежде. Из 11 домашних матчей РПЛ «Зенит» выиграл только 6. «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА увезли с Крестовского острова ничьи, а «Крылья» и «Акрон» — победы. Тогда уж привлекательнее выглядит вариант с двойным шансом «Краснодара» (Х2 за 2.04), который из 11 матчей в гостях не проиграл в этом сезоне ни одного. Тут опасность в том, что «Зениту» теперь просто некуда отступать на глазах своих болельщиков и руководителей. В год столетия второе поражение от «Краснодара» и, что еще важнее, второе подряд в очных встречах с главными конкурентами неприемлемо.