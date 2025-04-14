Суперкомпьютер обновил прогноз на чемпиона России по футболу

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Главными претендентами на чемпионский титул по мнению искусственного интеллекта остаются «Зенит» (45,2%) и «Краснодар» (45,1%). Также теоретические шансы на чемпионство имеют «Спартак» (6,1%), ЦСКА (3,4%) и «Динамо» (0,2%).
Главными претендентами на прямой вылет в Первую лигу за шесть туров до окончания чемпионата являются «Оренбург» (91,5%) и «Факел» (82,3%).
«Краснодар» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» на два балла. В субботу, 19 апреля, «быки» дома сыграют с «Ахматом», а на следующий день «Зенит» дома встретится с «Химками».