Алаев: «Химки» поедут в Санкт-Петербург основным составом

— Я понимаю, к чему вы клоните. В том числе речь про посещаемость. На данный момент есть регламентирующий документ, который футбольный клуб выполняет. То, что на них ходит не так много болельщиков, — конечно, для нас это проблема. И это определенный ущерб. Но прежде всего мы про спортивную составляющую, футболисты соревнуются на поле, поэтому они получили право играть. Они получили лицензию. Вопросов нет. Я был в Питере, где «Зенит» играл с «Краснодаром». Там было почти 60 000 человек, а на следующий день включаю игру «Химок», вижу там посещаемость и думаю: «И это у нас одна лига?», — сказал глава РПЛ Александр Алаев.