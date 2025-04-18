Алаев: «Химки» поедут в Санкт-Петербург основным составом

— Я получил подтверждение, что «Химки» поедут в Санкт-Петербург основным составом.
— Что говорили игроки?
— Игроки говорили, что они устали. Им обещали, а обещания не всегда выполнялись. Я их понимаю, правда. Я им сказал, что они не виноваты. К ним вообще вопросов нет. Не буду говорить, кто виноват. Но, безусловно, главная причина — это менеджмент. Были объективные и субъективные причины, но за хозяйственную деятельность клуба отвечает руководство.
— Вы имеете в виду задержание главного инвестора клуба?
— Случился ряд факторов, повлиявших на ФК «Химки».
— Как вы поняли, почему на встрече не было Туфана Садыгова?
— У него была запланирована встреча в другом городе. Все нормально, мы с ним созвонились и ночью, и с утра, и после беседы.
— Почему футболисты ему не верят, ведь футболисты не проводили тренировки?
— Я не буду пытаться залезть в голову футболистов и инвестора. Я не был на этих встречах, не слышал, о чем они говорили. Я всегда работаю с фактами. Был факт, что футболисты не тренируются, не готовятся к игре. Я их сегодня послушал, большая часть диалога останется между нами. Мы нашли понимание, как двигаться дальше. Я им сказал, что мы теперь с ними в одной лодке. Я взял на себя определенные обязательства, которые непростые и репутационно по мне могут сильно ударить.
— Не кажется ли вам, что нахождение «Химок» наносит ущерб лиге? На вопрос, зачем нужен «Факел» лиге, вы с легкостью ответите, а зачем нужны «Химки» РПЛ?
— Я понимаю, к чему вы клоните. В том числе речь про посещаемость. На данный момент есть регламентирующий документ, который футбольный клуб выполняет. То, что на них ходит не так много болельщиков, — конечно, для нас это проблема. И это определенный ущерб. Но прежде всего мы про спортивную составляющую, футболисты соревнуются на поле, поэтому они получили право играть. Они получили лицензию. Вопросов нет. Я был в Питере, где «Зенит» играл с «Краснодаром». Там было почти 60 000 человек, а на следующий день включаю игру «Химок», вижу там посещаемость и думаю: «И это у нас одна лига?», — сказал глава РПЛ Александр Алаев.
«Химки» после 24 матчей занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 23 очка. 20 апреля в Санкт-Петербурге состоится матч 25-го тура Российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Химками». Начало — в 16:30 по московскому времени.