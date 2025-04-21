Слишкович объяснил, почему «Оренбург» должен остаться в РПЛ

«Пока математика позволяет — шансы есть. Я призываю своих футболистов играть в футбол до последнего свистка рефери. Победой в матче с Махачкалой мы увеличили шансы остаться. Будем готовиться дальше, будем стремиться побеждать. Как тренер я ненавижу ничьи. Не знаю, как готовить команду к этому. Меня никто этому не учил — и это хорошо. Каждый раз мы играем на победу, и я рассчитываю, что в эти 90 минут матча ребята дают максимум. Вы говорите, что статистически такого никогда не было. Но в жизни всё бывает первый раз. И почему бы нам не обновить все эти показатели?



Две причины, почему “Оренбург” должен остаться в РПЛ? Первая — мы показываем характер, желание, сердце. Показываем, что не собираемся сдаваться. Это нужно уважать. Вторая причина — наши болельщики заслуживают этого. Они активные и помогают команде. У нас маленький стадион, но когда он полный — здесь всем непросто», — сказал Слишкович.