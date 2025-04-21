Слишкович объяснил, почему «Оренбург» должен остаться в РПЛ

За пять туров до конца чемпионата «Оренбург» занимает в турнирной таблице предпоследнее, 15-е место. От зоны стыковых матчей команда отстает на три очка, от зоны спасения — на шесть.
После зимнего перерыва «Оренбург» одержал три победы в семи матчах, обыграв «Факел» (1:0), «Пари НН» (2:1) и махачкалинское «Динамо» (2:1).
«Пока математика позволяет — шансы есть. Я призываю своих футболистов играть в футбол до последнего свистка рефери. Победой в матче с Махачкалой мы увеличили шансы остаться. Будем готовиться дальше, будем стремиться побеждать. Как тренер я ненавижу ничьи. Не знаю, как готовить команду к этому. Меня никто этому не учил — и это хорошо. Каждый раз мы играем на победу, и я рассчитываю, что в эти 90 минут матча ребята дают максимум. Вы говорите, что статистически такого никогда не было. Но в жизни всё бывает первый раз. И почему бы нам не обновить все эти показатели?
Две причины, почему “Оренбург” должен остаться в РПЛ? Первая — мы показываем характер, желание, сердце. Показываем, что не собираемся сдаваться. Это нужно уважать. Вторая причина — наши болельщики заслуживают этого. Они активные и помогают команде. У нас маленький стадион, но когда он полный — здесь всем непросто», — сказал Слишкович.
В воскресенье, 27 апреля, «Оренбург» на выезде сыграет с «Крыльями Советов». Начало матча — в 14:00 по московскому времени.
Владимир Слишкович
Хасанби Биджиев
Эмирджан Гюрлюк
(Брайан Мансилья)
60′
Ацамаз Ревазов
81′
Темиркан Сундуков
(Мохамед Аззи)
28′
1
Богдан Москвичев
8
Иван Башич
59
Максим Сыщенко
87
Данила Прохин
20
Дмитрий Рыбчинский
81
Максим Сидоров
35
Казымджан Караташ
46′
12
Андрей Малых
62′
14
Ярослав Михайлов
74′
24
Томас Муро
9
Брайан Мансилья
11′
75′
19
Ацамаз Ревазов
10
Саид Сахархизан
46′
90
Максим Савельев
7
Эмирджан Гюрлюк
86′
4
Данила Хотулев
39
Тимур Магомедов
4
Идар Шумахов
22
Мохамед Аззи
77
Темиркан Сундуков
86′
70
Валентин Пальцев
11
Эгаш Касинтура
25
Гамид Агаларов
5
Джемал Табидзе
31′
62′
13
Сослан Кагермазов
85′
99
Муталип Алибеков
90+8′
10
Джавад Хоссейннеджад
32′
63′
21
Абдулпаша Джабраилов
16
Уссем Мрезиг
88′
7
Абакар Гаджиев
90′
47
Никита Глушков
74′
87′
9
Ражаб Магомедов
3
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
9
4
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
4
19
Фолы
12
2
Офсайды
3
Главный судья
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Наиль Сейфетдинов
(Россия, Казань)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти