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Слишкович объяснил, почему «Оренбург» должен остаться в РПЛ

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович в интервью «Чемпионату» оценил шансы команды на сохранение прописки в РПЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"/ТАСС

За пять туров до конца чемпионата «Оренбург» занимает в турнирной таблице предпоследнее, 15-е место. От зоны стыковых матчей команда отстает на три очка, от зоны спасения — на шесть.

После зимнего перерыва «Оренбург» одержал три победы в семи матчах, обыграв «Факел» (1:0), «Пари НН» (2:1) и махачкалинское «Динамо» (2:1).

«Пока математика позволяет — шансы есть. Я призываю своих футболистов играть в футбол до последнего свистка рефери. Победой в матче с Махачкалой мы увеличили шансы остаться. Будем готовиться дальше, будем стремиться побеждать. Как тренер я ненавижу ничьи. Не знаю, как готовить команду к этому. Меня никто этому не учил — и это хорошо. Каждый раз мы играем на победу, и я рассчитываю, что в эти 90 минут матча ребята дают максимум. Вы говорите, что статистически такого никогда не было. Но в жизни всё бывает первый раз. И почему бы нам не обновить все эти показатели?

Две причины, почему “Оренбург” должен остаться в РПЛ? Первая — мы показываем характер, желание, сердце. Показываем, что не собираемся сдаваться. Это нужно уважать. Вторая причина — наши болельщики заслуживают этого. Они активные и помогают команде. У нас маленький стадион, но когда он полный — здесь всем непросто», — сказал Слишкович.

В воскресенье, 27 апреля, «Оренбург» на выезде сыграет с «Крыльями Советов». Начало матча — в 14:00 по московскому времени.

Оренбург
2:1
Первый тайм: 0:1
Динамо Мх
Футбол, Премьер-лига, Тур 25
19.04.2025, 12:00 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Владимир Слишкович
Хасанби Биджиев
Голы
Оренбург
Эмирджан Гюрлюк
(Брайан Мансилья)
60′
Ацамаз Ревазов
81′
Динамо Мх
Темиркан Сундуков
(Мохамед Аззи)
28′
Составы команд
Оренбург
1
Богдан Москвичев
8
Иван Башич
59
Максим Сыщенко
87
Данила Прохин
20
Дмитрий Рыбчинский
81
Максим Сидоров
35
Казымджан Караташ
46′
12
Андрей Малых
62′
14
Ярослав Михайлов
74′
24
Томас Муро
9
Брайан Мансилья
11′
75′
19
Ацамаз Ревазов
10
Саид Сахархизан
46′
90
Максим Савельев
7
Эмирджан Гюрлюк
86′
4
Данила Хотулев
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
4
Идар Шумахов
22
Мохамед Аззи
77
Темиркан Сундуков
86′
70
Валентин Пальцев
11
Эгаш Касинтура
25
Гамид Агаларов
5
Джемал Табидзе
31′
62′
13
Сослан Кагермазов
85′
99
Муталип Алибеков
90+8′
10
Джавад Хоссейннеджад
32′
63′
21
Абдулпаша Джабраилов
16
Уссем Мрезиг
88′
7
Абакар Гаджиев
90′
47
Никита Глушков
74′
87′
9
Ражаб Магомедов
Статистика
3
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
9
4
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
4
19
Фолы
12
2
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Наиль Сейфетдинов
(Россия, Казань)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти