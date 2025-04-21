Дмитрий Бивол подарил защитнику «Зенита» боксерские перчатки

«Буду ли в них спарринговать? Да. Дзюба, где ты (смеется)? Как раз мой размер, лапы же одинаковые», — сказал защитник «Зенита».
Чемпион мира по боксу по версиям WBA, IBF, WBO в полутяжелом весе Дмитрий Бивол рассказал, что при просмотре футбола на «Газпром Арене» в Санкт‑Петербурге у него появляется желание выйти на поле.
— Какими глазами смотрите футбол, что для себя подмечаете?
— Мне нравится запах газона — он очень приятный. А еще когда смотрю футбол на «Газпром Арене», возникает желание и самому поиграть (улыбается). Тем более что я гонял мяч, как любой мальчишка, мне очень нравилось. Кроме того, чувствую себя на стадионе очень спокойно. Ведь дома практически никогда не удается посидеть и посмотреть матч целиком. Это полтора часа и времени на это нет. А тут сел и наблюдал от начала до конца.
— Успели пообщаться с Нуралы Алипом?
— Мы еще в прошлый раз пообщались. Насколько я понял из шуток ребят, Нуралы — самый сильный парень в команде. Было приятно, что он подарил мне футболку, проявил уважение. В ответ пообещал подарить ему свои перчатки с автографом. Что сейчас и сделал, — цитирует Бивола «Матч ТВ».
Биволу 34 года. На его счету 24 победы и одно поражение на профессиональном ринге.
После 25 туров РПЛ «Зенит» набрал 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая на 2 балла от лидирующего «Краснодара». 26 апреля подопечные Сергея Семака в Москве сыграют с «Динамо».