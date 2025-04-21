Дмитрий Бивол подарил защитнику «Зенита» боксерские перчатки

— Мне нравится запах газона — он очень приятный. А еще когда смотрю футбол на «Газпром Арене», возникает желание и самому поиграть (улыбается). Тем более что я гонял мяч, как любой мальчишка, мне очень нравилось. Кроме того, чувствую себя на стадионе очень спокойно. Ведь дома практически никогда не удается посидеть и посмотреть матч целиком. Это полтора часа и времени на это нет. А тут сел и наблюдал от начала до конца.