Файзулин: Почему все пристали к «Зениту» с воспитанниками?

Почему все к «Зениту» пристали, я понять не могу. У того же Галицкого два-три человека из академии всего играет. Кривцов, например, не местный. Мы о ком сейчас говорим — о воспитанниках или просто о россиянах? Так «Зенит» может купить нескольких русских футболистов, всех обесточить и стать чемпионом. Или вам хотелось бы именно питерских видеть в «Зените»?