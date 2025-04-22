Файзулин: Почему все пристали к «Зениту» с воспитанниками?

— Вам близок «Зенит» с 13 иностранцами?
— Близок. Я к этому спокойно отношусь.
— Вы понимаете, зачем столько легионеров сейчас?
— Понимаю. «Зенит» хочет стать чемпионом. Всегда.
— А без такого интернационала никак?
— Можно купить всех русских за такие же суммы (улыбается). Только уровень футбола будет чуть другой.
— В финале Кубка УЕФА играли всего четыре иностранца, включая русскоязычного Тимощука.
— Давайте так: Тимощука купили? Купили. Зырянова, Широкова, Файзулина купили.
— Но тогда и питерских было много.
— Да, были Гарик, Слава, Керж, Шава, Быстрый. Просто изначально они уже были в «Зените» — так судьба расставила фишки. Собралась группа мотивированных, талантливых воспитанников, и Морозов дал им практику. Так случилось, но смысл об этом постоянно вспоминать?
Почему все к «Зениту» пристали, я понять не могу. У того же Галицкого два-три человека из академии всего играет. Кривцов, например, не местный. Мы о ком сейчас говорим — о воспитанниках или просто о россиянах? Так «Зенит» может купить нескольких русских футболистов, всех обесточить и стать чемпионом. Или вам хотелось бы именно питерских видеть в «Зените»?
— Не мне. В Ленинграде/Санкт-Петербурге исторически особенно трепетно относятся к своим воспитанникам.
— Да, был такой прецедент. Но, объективно, в пятимиллионном городе сложно собрать футболистов, которые будут бороться с клубом, работающим по всему мировому рынку.
Скажут завтра Семаку: давай всех питерских — и что? За чемпионство такой «Зенит» бороться не будет. А здесь стоят задачи. «Зенит» привык быть первым. Поверьте, если бы был одаренный, подготовленный свой парень, Богданыч с удовольствием его поставил бы, — приводит слова Файзулина «Чемпионат».
В нынешнем сезоне «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ с 53 очками. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего «Краснодара» на два балла.