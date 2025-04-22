Клубы РПЛ получили 2,75 млн евро за игроков в турнирах УЕФА

Всего выплаты получили 22 российских клуба. Лидерами по этому показателю стали «Спартак» (340 207 евро), «Локомотив» (318 253 евро), «Рубин» (245 073 евро).
Российские клубы, получившие выплаты от УЕФА:
- «Спартак» (Москва) — 340 207 евро
- «Локомотив» (Москва) — 318 253 евро
- «Рубин» (Казань) — 245 073 евро
- «Зенит» (Санкт-Петербург) — 223 199 евро
- «Краснодар» — 215 881 евро
- «Сочи» — 179 501 евро
- «Динамо» (Москва) — 164 655 евро
- ЦСКА (Москва) — 164 655 евро
- «Оренбург» — 139 042 евро
- «Ахмат» (Грозный) — 128 065 евро
- «Ростов» — 98 793 евро
- «Химки» — 98 793 евро
- «Торпедо» (Москва) — 65 862 евро
- «Арсенал» (Тула) — 62 203 евро
- «Уфа» — 51 226 евро
- «Урал» (Екатеринбург) — 47 567 евро
- «Ротор» (Волгоград) — 43 908 евро
- «Тамбов» — 40 249 евро
- «Крылья Советов» (Самара) — 25 613 евро
- «Пари НН» (Нижний Новгород) — 25 613 евро
- «Акрон» (Тольятти) — 18 295 евро
- «Факел» (Воронеж) — 16 636 евро
«Замечательно видеть, что клубы всех уровней футбольной пирамиды получают финансовое вознаграждение за их важную роль в развитии игроков, которые способствуют успеху наших турниров для сборных, включая чрезвычайно успешный финальный турнир Евро-2024. Каждый успех наших соревнований — общий, и эта программа компенсаций является тому подтверждением. Она признает преданность тех, кто неустанно трудится, делая европейский футбол величайшим видом спорта в мире. Когда футбол процветает — выигрывают все», — сказал президент УЕФА Александер Чеферин.
На Евро-2024 РПЛ представили четыре футболиста: Марио Митай («Локомотив», сборная Албании), Мирлинд Даку («Рубин», сборная Албании), Ваня Дркушич (на тот момент «Сочи», сборная Словении) и Срджан Бабич («Спартак», сборная Сербии).
В общей сложности УЕФА в рамках соответствующей программы направил рекордные 233 млн евро, которые были распределены между 901 европейским клубом. Больше всех получили английские клубы — около 47 млн евро.