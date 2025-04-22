Клубы РПЛ получили 2,75 млн евро за игроков в турнирах УЕФА

«Замечательно видеть, что клубы всех уровней футбольной пирамиды получают финансовое вознаграждение за их важную роль в развитии игроков, которые способствуют успеху наших турниров для сборных, включая чрезвычайно успешный финальный турнир Евро-2024. Каждый успех наших соревнований — общий, и эта программа компенсаций является тому подтверждением. Она признает преданность тех, кто неустанно трудится, делая европейский футбол величайшим видом спорта в мире. Когда футбол процветает — выигрывают все», — сказал президент УЕФА Александер Чеферин.