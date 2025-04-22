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Клубы РПЛ получили 2,75 млн евро за игроков в турнирах УЕФА

Российские клубы с 2020-го по 2024 год заработали около 2,75 млн евро за участие игроков команд в международных турнирах сборных под УЕФА. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Всего выплаты получили 22 российских клуба. Лидерами по этому показателю стали «Спартак» (340 207 евро), «Локомотив» (318 253 евро), «Рубин» (245 073 евро).

Российские клубы, получившие выплаты от УЕФА:

  1. «Спартак» (Москва) — 340 207 евро
  2. «Локомотив» (Москва) — 318 253 евро
  3. «Рубин» (Казань) — 245 073 евро
  4. «Зенит» (Санкт-Петербург) — 223 199 евро
  5. «Краснодар» — 215 881 евро
  6. «Сочи» — 179 501 евро
  7. «Динамо» (Москва) — 164 655 евро
  8. ЦСКА (Москва) — 164 655 евро
  9. «Оренбург» — 139 042 евро
  10. «Ахмат» (Грозный) — 128 065 евро
  11. «Ростов» — 98 793 евро
  12. «Химки» — 98 793 евро
  13. «Торпедо» (Москва) — 65 862 евро
  14. «Арсенал» (Тула) — 62 203 евро
  15. «Уфа» — 51 226 евро
  16. «Урал» (Екатеринбург) — 47 567 евро
  17. «Ротор» (Волгоград) — 43 908 евро
  18. «Тамбов» — 40 249 евро
  19. «Крылья Советов» (Самара) — 25 613 евро
  20. «Пари НН» (Нижний Новгород) — 25 613 евро
  21. «Акрон» (Тольятти) — 18 295 евро
  22. «Факел» (Воронеж) — 16 636 евро

«Замечательно видеть, что клубы всех уровней футбольной пирамиды получают финансовое вознаграждение за их важную роль в развитии игроков, которые способствуют успеху наших турниров для сборных, включая чрезвычайно успешный финальный турнир Евро-2024. Каждый успех наших соревнований — общий, и эта программа компенсаций является тому подтверждением. Она признает преданность тех, кто неустанно трудится, делая европейский футбол величайшим видом спорта в мире. Когда футбол процветает — выигрывают все», — сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

На Евро-2024 РПЛ представили четыре футболиста: Марио Митай («Локомотив», сборная Албании), Мирлинд Даку («Рубин», сборная Албании), Ваня Дркушич (на тот момент «Сочи», сборная Словении) и Срджан Бабич («Спартак», сборная Сербии).

В общей сложности УЕФА в рамках соответствующей программы направил рекордные 233 млн евро, которые были распределены между 901 европейским клубом. Больше всех получили английские клубы — около 47 млн евро.