Мостовой о конкуренции в РПЛ: чемпионской игры не бывает

«Мы, кто всю жизнь отдал футболу, никогда не делим игру на чемпионскую или какую-то другую. Все же знают, что три очка дают за любую игру. И часто бывают ужасные матчи, но потом ты один раз дошел до ворот, ударил и попал в девятку или забил после рикошета от защитника. Причем такие игры бывают с любыми соперниками — и с сильными, и со слабыми. Многие порой заявляют, что какие-то команды по игре недостойны чемпионства. Но возьмите матч “Спартака” с “Акроном” (3:2). В нем же были грубейшие ошибки игроков “Акрона”, поэтому “Спартак” взял три очка», — приводит слова Мостового РИА Новости.