Мостовой о конкуренции в РПЛ: чемпионской игры не бывает

«Мы, кто всю жизнь отдал футболу, никогда не делим игру на чемпионскую или какую-то другую. Все же знают, что три очка дают за любую игру. И часто бывают ужасные матчи, но потом ты один раз дошел до ворот, ударил и попал в девятку или забил после рикошета от защитника. Причем такие игры бывают с любыми соперниками — и с сильными, и со слабыми. Многие порой заявляют, что какие-то команды по игре недостойны чемпионства. Но возьмите матч “Спартака” с “Акроном” (3:2). В нем же были грубейшие ошибки игроков “Акрона”, поэтому “Спартак” взял три очка», — приводит слова Мостового РИА Новости.
«А разве игра “Зенита” с “Химками” (1:0) была чемпионской? Обычная игра, причем “Химки” могли и ничью сделать, хотя до этого неделю не тренировались. С учетом того, что есть в клубе — и состав, и главный тренер Станкович, и финансовые ресурсы. “Спартак” с закрытыми глазами должен быть в первой тройке. Он там и находится. Я еще в начале чемпионата сказал, что интрига в нем будет до последних туров. Так и получится», — добавил экс-игрок красно-белых.
После 25 туров «Спартак» набрал 50 очков и занимает третье место в Российской премьер-лиге. Возглавляемая Деяном Станковичем команда за пять туров до окончания чемпионата уступает «Краснодару» (55 баллов) и действующему чемпиону страны петербургскому «Зениту» (53).
Александр Мостовой известен выступлениями за московский «Спартак» и ряд иностранных клубов — португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес». За сборную России он провел 50 матчей, в которых забил 10 мячей.