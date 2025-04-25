Матч «Динамо» — «Зенит» 26 апреля 2025 года: когда начало и где смотреть

Год назад «Динамо» и «Зенит» встречались в Москве в этом же туре, и тогда бело-голубые праздновали победу со счетом 1:0 благодаря голу Константина Тюкавина. На этот раз лучший бомбардир «Динамо» не сыграет из-за травмы. По забитым мячам (7) с ним уже сравнялся Ярослав Гладышев, который станет главной угрозой для «Зенита». Лучшим бомбардиром сине-бело-голубых является аргентинский форвард Лусиано Гонду (10 голов). «Динамо» и «Зенит» — самые результативные команды нынешнего чемпионата: 53 и 50 забитых мячей соответственно.