Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матч «Динамо» — «Зенит» 26 апреля 2025 года: когда начало и где смотреть

В субботу, 26 апреля, в матче 26-го тура РПЛ московское «Динамо» сыграет дома с петербургским «Зенитом».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

Встреча начнется в 14:00 мск на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Главный арбитр матча — Виталий Мешков (Дмитров). В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.

«Динамо» занимает пятое место в чемпионате, набрав после 25 туров 46 очков. «Зенит» на втором месте с 53 очками. В рамках первого круга нынешние соперники встретились в 4-м туре, и «Зенит» на «Газпром Арене» одолел динамовцев со счетом 1:0. Единственный гол на 55-й минуте записал на свой счет Максим Глушенков. На 85-й минуте москвичи получили право на пенальти, но голкипер петербуржцев Евгений Латышонок парировал удар Муми Нгамале с точки.

Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.

Год назад «Динамо» и «Зенит» встречались в Москве в этом же туре, и тогда бело-голубые праздновали победу со счетом 1:0 благодаря голу Константина Тюкавина. На этот раз лучший бомбардир «Динамо» не сыграет из-за травмы. По забитым мячам (7) с ним уже сравнялся Ярослав Гладышев, который станет главной угрозой для «Зенита». Лучшим бомбардиром сине-бело-голубых является аргентинский форвард Лусиано Гонду (10 голов). «Динамо» и «Зенит» — самые результативные команды нынешнего чемпионата: 53 и 50 забитых мячей соответственно.

Букмекеры считают фаворитом матча гостей. Ставки на победу «Зенита» принимаются с коэффициентом 1,96. На выигрыш «Динамо» можно поставить за 3,60. На ничью — 3,85. От матча ждут хорошей результативности. Тотал больше 2.5 предлагают за 1,67. Меньше 2.5 — 2,13. Скорее всего, отличиться удастся обоим соперникам. Коэффициент на «обе забьют — да» установлен на отметке 1,62. «Обе забьют — нет» — 2,20.