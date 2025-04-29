Андрей Аршавин сравнил Fan ID с «законом о пиве»

«Если убрать госфинансирование, РПЛ можно закрывать. Fan ID мешает, “закон о пиве” мешает. Если бы этих ограничений не было, клубы могли бы зарабатывать больше и государственное финансирование могло бы уменьшиться. Но всё сделано так, что от него не уйти.



Я думаю, что футбол — это отражение экономики. В целом у нас экономика государственных корпораций, поэтому они имеют самые большие средства. И, соответственно, футбол тоже финансируется через эти корпорации», — приводит слова Аршавина «Татар-информ».