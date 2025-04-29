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Андрей Аршавин сравнил Fan ID с «законом о пиве»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин категорично высказался о картах болельщика и «закон о пиве».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Максим Константинов/ТАСС

Бывший футболист Андрей Аршавин заявил, что Fan ID (карта болельщика — прим. Sport Mail) и «закон о пиве» мешает российскому футболу уйти от госфинансирования.

«Если убрать госфинансирование, РПЛ можно закрывать. Fan ID мешает, “закон о пиве” мешает. Если бы этих ограничений не было, клубы могли бы зарабатывать больше и государственное финансирование могло бы уменьшиться. Но всё сделано так, что от него не уйти.

Я думаю, что футбол — это отражение экономики. В целом у нас экономика государственных корпораций, поэтому они имеют самые большие средства. И, соответственно, футбол тоже финансируется через эти корпорации», — приводит слова Аршавина «Татар-информ».

Закон о Fan ID вступил в силу 1 июня 2022 года. Со второй половины сезона-2022/2023 карты болельщиков обязательны для посещения стадионов всех 16 команд РПЛ.