«Бавария» — чемпион, победы «Спартака», «Зенита» и «Краснодара» и засуха в Лондоне

«РБ Лейпциг» — «Бавария»
Прогноз: победа «Баварии» с форой −1,5 за 2.45.
«Бавария» была готова вернуть себе чемпионский титул еще в прошлые выходные, но «Байер» был против. Оба клуба выиграли свои матчи, так что теперь мюнхенцам надо брать три очка в Лейпциге, чтобы их уже не догнали. «Бавария» опережает «Байер» на 8 очков за три тура до конца чемпионата. Это будет первый титул в карьере Кейна, английский бомбардир, конечно, давно заслужил его, но все как-то не складывалось. По иронии судьбы, Кейн пропустит этот матч из-за… перебора желтых карточек. Англичанин внес мощный вклад в успех «Баварии», он забил 24 гола и отдал 7 передач в бундеслиге.
Прошли те времена, когда «РБ Лейпциг» с Нагельсманном был второй командой Германии. В последние три сезона «красные быки» занимают то 3-е, то 4-е место в лиге. Сейчас команда занимает пятую позицию, а значит, не попадает в Лигу чемпионов. Руководство клуба встряхнуло игроков, уволив Розе в конце марта. Это дало кратковременный результат, «Лейпциг» взял 7 очков из 9, но в прошлом туре провалился во Франкфурте — 0:4. До идущего четвертым «Фрайбурга» — всего 2 очка, но в соперниках сама «Бавария». И сзади еще догоняет дортмундская «Боруссия». При таких проблемах «Лейпцига» гости должны брать три очка. Даже без Кейна и Мусиалы.
«Краснодар» — «Рубин»
Прогноз: победа «Краснодара» и тотал меньше 3,5 за 2.00.
«Краснодар» как никогда близок к чемпионству. Год назад у команды Галицкого было 50 очков после 26 туров, сейчас — 58. Отрыв от «Зенита» — 4 очка. Этой весной краснодарцы выиграли 6 матчей в РПЛ из 7, правда, не все победы были убедительны. Взять хотя бы матч в прошлом туре с махачкалинским «Динамо». При 3:1 Сперцян не забил пенальти, затем ошибка Агкацева и уже пенальти в ворота «Краснодара» на последней минуте. И тут уже вратарь исправился и не дал сравнять счет, при этом Агкацев повредил руку. «Краснодар» допустил 15 ударов по своим воротам и 25 (!) раз нарушил правила. У Мусаева нет глубокого состава, так что весь вопрос в том, хватит ли «быкам» сил на концовку чемпионата.
«Рубин» уже давно решил свои задачи в чемпионате и теперь выступает в роли «грозы авторитетов». В 2025-м казанцы обыграли «Спартак» и «Локомотив». Единственное, эти победы были добыты на своем поле, в гостях есть проблемы: 0:4 с «Зенитом», 1:3 с «Динамо». В последних 4 выездных матчах подопечные Рахимова набрали всего одно очко. У «Рубина» тоже есть проблемы с составом. В прошлом туре с «Факелом» не играли Даку, Чуни, Йокич, а Шабанхаджай вышел после повреждения. Так что, видимо, с «Рубином» краснодарцы возьмут три очка. Но много голов при таких проблемах ждать не стоит, вряд ли их будет больше трех.
«Факел» — «Спартак»
Прогноз: победа «Спартака» и тотал меньше 3,5 за 1.82.
Игра «Спартака» — главная драма этой весны. Команда Станковича может проиграть дома Махачкале, выиграть на последней минуте у «Акрона», снова проиграть дома в дерби с ЦСКА и на заказ победить «Динамо» в Кубке. Много эмоций и мало надежд на трофеи. С чемпионством уже все понятно, «Краснодар» в 8 очках, остается только Кубок России. Красно-белые взяли дорогих новичков перед рестартом и оказалось, что только навредили себе. Гарсия не забивает в чемпионате (отличился только раз в Кубке), Угальде тоже перестал это делать. Станкович постоянно экспериментирует с составом, и этим только путает игроков. Если бы не Маркиньос, набравший сумасшедшую форму, все было бы еще печальнее.
Но в соперниках бедовый «Факел», который обречен на вылет. У воронежцев 7 поражений в 8 турах в 2025-м. И всего один забитый гол. «Факел» привык менять тренеров в марте-апреле, чтобы спастись от вылета, но в этом сезоне такой ход не сработал. У Шалимова нет качественных игроков в нужном количестве. А те, что есть совершают странные вещи, Моцпан, например, удалился с «Рубином» при счете 1:0. В меньшинстве «Факел», конечно, проиграл. Воронеж выйдет биться со «Спартаком», тем более при своих болельщиках, однако разница в классе слишком велика. У красно-белых будет не так много сил и эмоций после победы над «Динамо», так что не ждем тут разгрома.
«Зенит» — «Пари» НН
Прогноз: тотал «Зенита» больше 2,5 за 2.14.
«Зенит», как и прошлой весной, не похож на команду, которая хочет стать чемпионом. Тогда удалось завоевать титул в самый последний момент, получится ли в год столетия клуба? Петербуржцев подводят матчи с топ-клубами: 0:0 с ЦСКА, 1:2 со «Спартаком», ничьи с «Локомотивом» и «Динамо». Особняком стоит только разгром «Краснодара», но после него развить успех не удалось. Лидеры «Зенита» не в каждом матче могут обеспечить результат, это одна из проблем. Кассьерра сейчас не так результативен, как Лусиано, Глушенков и Вендел тоже нестабильны. Дриблер Энрике хорош, однако 2 гола и 2 передачи — все-таки маловато.
Впрочем, с «Пари НН» у Семака не должно быть проблем. Нижегородцы в плохой форме этой весной, только что у них было 6 матчей без побед. Серия могла и продлиться, но Медведев дважды отбил пенальти в концовке встречи с «Ахматом». Сам «Нижний» мало создает с игры (15-е место в лиге), свой гол «Ахмату» он тоже забил с «точки». У команды Гончаренко много травм, выбыли Калинский, Тичич, Марадишвили, Кокшаров. Впереди теперь новая пара форвардов Боселли — Весино. Шансы выбраться из зоны стыков остаются, но, видимо, не в ближайшем туре. «Зенит» обязан побеждать такого соперника и делать это уверенно.
«Челси» — «Ливерпуль»
Прогноз: тотал меньше 2,5 за 2.35.
Топовая вывеска в Англии, хотя мотивация у команд будет сильно отличаться. «Ливерпуль» с большим отрывом выиграл чемпионат, прервав монополию «Манчестер Сити». Перед началом сезона в это мало кто верил, но Слот, даже без какого-либо серьезного усиления, показал себя отличным тренером, в первый же сезон покорил Англию. У «Ливерпуля» с запасом лучшая атака — 80 голов и надежная защита (32 гола, меньше только у «Арсенала»). Салах — снова лучший бомбардир, и главное, что клуб переподписал с ним (и ван Дейком) контракт. В прошлом туре «Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» 5:1 и наверняка хорошо отметил победу в АПЛ. Теперь мерсисайдцы могут доигрывать чемпионат в расслабленном режиме.
«Челси» расслабляться некогда. Команда Марески бьется с «Астон Виллой» и «Ноттингем Форест» за выход в Лигу чемпионов, и у нее непростой календарь. Плюс как минимум два матча со шведской сенсацией «Юргорденом» в Лиге конференций. «Синие» обыграли «Эвертон» в прошлом туре со скромным счетом 1:0. Наконец забил Джексон, это его первый гол в 2025 году. А вот Палмер пока так никак и не найдет себя. Полузащитник в поисках мяча опускает ближе к защитникам, тогда как раньше он получал мяч около штрафной соперника. Так что проблемы с созданием моментов у «Челси» остаются. Логично предположить, что с «Ливерпулем» будет «низовой» матч.
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