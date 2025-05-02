«Бавария» — чемпион, победы «Спартака», «Зенита» и «Краснодара» и засуха в Лондоне

Но в соперниках бедовый «Факел», который обречен на вылет. У воронежцев 7 поражений в 8 турах в 2025-м. И всего один забитый гол. «Факел» привык менять тренеров в марте-апреле, чтобы спастись от вылета, но в этом сезоне такой ход не сработал. У Шалимова нет качественных игроков в нужном количестве. А те, что есть совершают странные вещи, Моцпан, например, удалился с «Рубином» при счете 1:0. В меньшинстве «Факел», конечно, проиграл. Воронеж выйдет биться со «Спартаком», тем более при своих болельщиках, однако разница в классе слишком велика. У красно-белых будет не так много сил и эмоций после победы над «Динамо», так что не ждем тут разгрома.