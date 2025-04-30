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Дик Адвокат объяснил, почему не приедет на столетие «Зенита»

Нидерландский специалист Дик Адвокат не приедет в мае в Санкт-Петербург на торжественные мероприятия.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат, ныне возглавляющий сборную Кюрасао, объяснил, почему не сможет приехать в Россию на столетие петербургского клуба. Петербургский клуб отпразднует сотый день рождения 25 мая 2025 года.

— Я не смогу присутствовать на столетии «Зенита» из-за работы со сборной Кюрасао. В это время у нас будут матчи, в том числе на Золотом кубке КОНКАКАФ.

— Дело только в этом? Не было политического давления?
— Настоящая причина только в том, что я сказал, — приводит слова Адвоката Sport24.

Дик Адвокат возглавлял «Зенит» с 2006-го по 2009 год. Под его руководством сине-бело-голубые выиграли чемпионат и Суперкубок России, а также Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. 77-летний специалист ранее работал в сборных Нидерландов, Бельгии, Сербии, Южной Кореи, Ирака и ОАЭ, а также, среди прочих клубов, в «ПСВ», «Фейеноорде», «АЗ Алкмар», «Глазго Рейнджерс».

После 26 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (51 очко).