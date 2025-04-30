Дик Адвокат объяснил, почему не приедет на столетие «Зенита»

Дик Адвокат возглавлял «Зенит» с 2006-го по 2009 год. Под его руководством сине-бело-голубые выиграли чемпионат и Суперкубок России, а также Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. 77-летний специалист ранее работал в сборных Нидерландов, Бельгии, Сербии, Южной Кореи, Ирака и ОАЭ, а также, среди прочих клубов, в «ПСВ», «Фейеноорде», «АЗ Алкмар», «Глазго Рейнджерс».