Матч «Динамо» Махачкала — «Зенит» 10 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

«Зенит» еще не потерял шансы на чемпионство. После 27 туров в активе петербуржцев 57 очков — на 4 меньше, чем у «Краснодара». В прошлом туре команда Семака обыграла «Пари НН» 2:1, Соболев забил победный гол на 83-й минуте. Счет обманчив, по игре «Зенит» мог сделать себе комфортный отрыв гораздо раньше. Семаку в итоге пригодились все три нападающих. Этой весной отличились и Лусиано, и Кассьерра, и Соболев. Травма Вендела — серьезная потеря для «Зенита», теперь за креатив в атаке будет отвечать только Глушенков. И Луис Энрике, который часто успешно идет в обводку на правом фланге.