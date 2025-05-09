Матч «Динамо» Махачкала — «Зенит» 10 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

Встреча начнется в 17:00 мск на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Главный арбитр матча — Артем Чистяков. В прямом эфире игру покажут «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Кинопоиск» и Okko. Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
«Зенит» еще не потерял шансы на чемпионство. После 27 туров в активе петербуржцев 57 очков — на 4 меньше, чем у «Краснодара». В прошлом туре команда Семака обыграла «Пари НН» 2:1, Соболев забил победный гол на 83-й минуте. Счет обманчив, по игре «Зенит» мог сделать себе комфортный отрыв гораздо раньше. Семаку в итоге пригодились все три нападающих. Этой весной отличились и Лусиано, и Кассьерра, и Соболев. Травма Вендела — серьезная потеря для «Зенита», теперь за креатив в атаке будет отвечать только Глушенков. И Луис Энрике, который часто успешно идет в обводку на правом фланге.
Махачкалинское «Динамо» достойно выглядит в этом сезоне. Команде Биджиева осталось набрать несколько очков, чтобы гарантировать себе прописку в премьер-лиге. В прошлом туре дагестанский клуб уступил «Акрону» (0:1), это третье поражение подряд. Причем до того был шанс зацепить ничью с «Краснодаром», но Агаларов не забил с пенальти. На бумаге «Динамо» уступает многим командам РПЛ по составу, но добивается успеха за счет дисциплины и самоотдачи игроков. Возможно, в последнее время команда чуть просела в плане «физики» и движения, отсюда и три поражения.
Встреча первого круга между «Зенитом» и «Динамо» в Санкт-Петербурге завершилась победой команды Семака — 2:1. Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
Букмекеры закономерно считают «Зенит» фаворитом, на победу клуба из Санкт-Петербурга можно поставить за 1,52. Ничья стоит 4,20, победа «Динамо» — 7,80. Коэффициент на обе забьют — 2,33, то есть обмена голами здесь не ждут. Тотал больше 2,5 оценивается в 2,20, это тоже говорит, что игра, скорее всего, будет не особо результативной.