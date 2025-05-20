Аршавин рассказал о своих планах на будущее, упомянув Мостового

«Есть ли вероятность, что я возглавлю топ‑клуб РПЛ в ближайшие годы? Нет. Конечно, нет. Никогда не буду тренером? Не знаю. Я, как Мостовой, буду только рассказывать, что могу и хочу тренировать», — сказал Аршавин.