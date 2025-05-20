Аршавин рассказал о своих планах на будущее, упомянув Мостового

«Есть ли вероятность, что я возглавлю топ‑клуб РПЛ в ближайшие годы? Нет. Конечно, нет. Никогда не буду тренером? Не знаю. Я, как Мостовой, буду только рассказывать, что могу и хочу тренировать», — сказал Аршавин.
Андрей Аршавин завершил в январе 2019 года. На данный момент он занимает должность заместителя председателя правления по спортивному развитию «Зенита».
В марте этого года 43-летний Аршавин получил тренерскую лицензию УЕФА категории «А», которая позволяет работать помощником главного тренера на уровне РПЛ и Первой лиги, а также главным тренером в клубах Второй лиги. Аналогичный диплом получил бывший нападающий сборной России Александр Мостовой.