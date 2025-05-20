Источник: Тикнизян отстранен от тренировок с «Локомотивом»

Напомним, «Локомотив» сыграл вничью с ЦСКА в матче 29-го тура РПЛ (2:2). 26-летний Тикнизян провел встречу на скамейке запасных. После этого футболист пообщался с журналистами и заявил, что «чувствует себя последним говном» и «хочет перемен летом». Также защитник сказал, что «без игровой практики ты мертвый футболист».