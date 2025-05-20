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Источник: Тикнизян отстранен от тренировок с «Локомотивом»

Защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна отстранят от тренировок с основной командой, сообщает журналист Александр Иванов в телеграм-канале.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Напомним, «Локомотив» сыграл вничью с ЦСКА в матче 29-го тура РПЛ (2:2). 26-летний Тикнизян провел встречу на скамейке запасных. После этого футболист пообщался с журналистами и заявил, что «чувствует себя последним говном» и «хочет перемен летом». Также защитник сказал, что «без игровой практики ты мертвый футболист».

В 2025 году Тикнизян один раз вышел в стартовом составе и провел 90 минут. Это произошло в матче 20-го тура с «Ахматом» (1:1).

В текущем сезоне футболист принял участие в 33 матчах за железнодорожников во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Перед заключительным туром РПЛ «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице с 50 очками. Лидером чемпионата остается «Краснодар» с 64 очками. На втором месте располагается «Зенит» с 63 баллами. Третью строчку занимает ЦСКА с 56 очками.