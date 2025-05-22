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Семак: ежегодно слышим, как в России ждут смены чемпиона

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о реакции на продолжительную серию побед в чемпионате России петербургского клуба. Об этом сообщает «Чемпионат».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Валентина Певцова/ТАСС

«Зенит» ведет борьбу за седьмой титул подряд. Чемпионская серия «сине-бело-голубых» началась в 2019 году.

«Мы ежегодно слышим о том, как в России ждут смены чемпиона. Наверное, по-другому быть не может. Команда, которая последние годы все время побеждает, конечно, вызывает определенные эмоции. Наша работа — добиваться побед для тех людей, которые поддерживают “Зенит” по всей стране, их достаточно много. Мы будем делать всё для наших болельщиков.

Пока не знаем, будет ли кто-то из тренерского штаба следить за матчем в Краснодаре. Посмотрим и подумаем на этот счет. В любом случае нам не нужно отвлекаться. Главное все-таки побеждать в своей игре.

Мы будем делать то, что должны. А должны мы готовиться и побеждать. Как сложится результат другого матча — нам неведомо. Что касается Лусиано, он вчера тренировался в общей группе, надеюсь, к следующей игре будет готов», — сказал Семак.

В заключительном, 30-м туре РПЛ «Зенит» сыграет с «Ахматом», а «Краснодар» — с московским «Динамо». Команда Сергея Семака станет чемпионом, если обыграет грозненцев, а «быки» потеряют очки. В случае поражения «Краснодара» «Зенит» устроит ничейный результат.

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