«Это не значит, что он останется». Аршавин — о будущем Вендела

21 мая бразильский клуб объявил об отмене сделки по переходу полузащитника, которая была заключена зимой. Вендел должен был перейти в «Ботафого» в летнее трансферное окно за 20 млн евро.
«Интересная история. То, что происходит, иногда трудно представить. Но это не значит, что он обязательно останется. Мне кажется, у Вендела давно было желание покинуть наш чемпионат. И он хотел использовать эту возможность. Спрос на него должен быть. Вопрос, сможет ли другой клуб заплатить за него столько, сколько обещал “Ботафого”. Если он останется, для “Зенита”, конечно, это будет хорошо», — сказал Аршавин.
Вендел перешел в «Зенит» осенью 2020 года из «Спортинга» за 20 млн евро. 27-летний бразилец провел за «сине-бело-голубых» 150 матчей, в которых забил 21 мяч и отдал 36 голевых передач. В составе «Зенита» Вендел стал четырехкратным чемпионом России.
В августе 2024 года Вендел продлил контракт с «Зенитом», рассчитанный до лета 2028 года.