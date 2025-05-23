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«Это не значит, что он останется». Аршавин — о будущем Вендела

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» прокомментировал ситуацию со срывом трансфера Вендела в «Ботафого».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

21 мая бразильский клуб объявил об отмене сделки по переходу полузащитника, которая была заключена зимой. Вендел должен был перейти в «Ботафого» в летнее трансферное окно за 20 млн евро.

«Интересная история. То, что происходит, иногда трудно представить. Но это не значит, что он обязательно останется. Мне кажется, у Вендела давно было желание покинуть наш чемпионат. И он хотел использовать эту возможность. Спрос на него должен быть. Вопрос, сможет ли другой клуб заплатить за него столько, сколько обещал “Ботафого”. Если он останется, для “Зенита”, конечно, это будет хорошо», — сказал Аршавин.

Вендел перешел в «Зенит» осенью 2020 года из «Спортинга» за 20 млн евро. 27-летний бразилец провел за «сине-бело-голубых» 150 матчей, в которых забил 21 мяч и отдал 36 голевых передач. В составе «Зенита» Вендел стал четырехкратным чемпионом России.

В августе 2024 года Вендел продлил контракт с «Зенитом», рассчитанный до лета 2028 года.