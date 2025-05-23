«Это не значит, что он останется». Аршавин — о будущем Вендела

«Интересная история. То, что происходит, иногда трудно представить. Но это не значит, что он обязательно останется. Мне кажется, у Вендела давно было желание покинуть наш чемпионат. И он хотел использовать эту возможность. Спрос на него должен быть. Вопрос, сможет ли другой клуб заплатить за него столько, сколько обещал “Ботафого”. Если он останется, для “Зенита”, конечно, это будет хорошо», — сказал Аршавин.