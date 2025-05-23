Губерниев оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на победу в РПЛ

Российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, кто, по его мнению, имеет больше шансов на чемпионство РПЛ.
«Шансов на титул больше у “Зенита” в пропорции 60 на 40. На “Краснодаре” может сказаться груз ответственности. Все же “Зенит” опытнее в ответственных матчах», — приводит слова Губерниева Metaratings.
Напомним, что «Зенит» является действующим чемпионом РПЛ. Перед заключительным туром РПЛ «Краснодар» занимает первое место в таблице и опережает «Зенит» на одно очко. «Краснодар» в последнем матче сыграет с московским «Динамо», а петербуржцы с грозненским «Ахматом». Обе встречи состоятся 24 мая и начнутся в 16:30 мск.
«Зенит» десятикратный чемпион России. Уже шесть сезонов подряд клуб не уступает золото своим соперникам.
Отметим, что ранее Дмитрий Губерниев заявил о регрессе российского спорта.