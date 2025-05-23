Матч «Зенит» — «Ахмат» 24 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

Встреча начнется в 16:30 мск на стадионе «Газпром Арена». Главный арбитр матча — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
Как и год назад, последний тур решит судьбу чемпионского титула. За тур до финиша РПЛ «Зенит» занимает второе место, уступая одно очко «Краснодару». Команде Сергея Семака остается надеяться, что коллектив Мурада Мусаева потеряет очки в своей игре с московским «Динамо». Тогда в случае домашней победы петербуржцы в седьмой раз подряд станут чемпионами. Если игра с «Ахматом» завершится вничью, «Зенит» устроит только домашнее поражение «Краснодара». В этом случае два лидера финишируют с равным количеством очков, и «Зенит» окажется выше по разнице голов в очных встречах. Наконец, домашнее поражение «Зенита» будет означать, что титул достанется «Краснодару» при любых раскладах.
Что касается «Ахмата», команда Сергея Ташуева занимает перед заключительным туром 14-е место. Прямой вылет «Ахмату» не грозит, но избежать стыковых матчей с соперниками из Первой лиги клубу из Грозного не удастся, так как махачкалинское «Динамо» (12-е место в РПЛ) после домашней ничьей 1:1 с клубом из Дагестана в предыдущем туре «Ахмату» уже не обойти. Зато можно постараться опередить «Пари НН»: это повлияет на выбор соперника в стыках. Только для этого «Ахмату» нужно обыграть в гостях «Зенит». Кстати в прошлые годы это происходило: клуб из Грозного побеждал в Санкт-Петербурге целых четыре раза, а домашний матч первого круга с «Зенитом» в этом сезоне проиграл со счетом 1:2. Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
Букмекеры предполагают, что свою часть задачи «Зенит» почти наверняка выполнит. Коэффициент на победу хозяев — всего 1,23. Выигрыш «Ахмата» станет настоящей сенсацией, увеличив ставку на такой исход в 12 раз. Даже ничья маловероятна — 6,60. В матче ожидается в среднем 2−3 забитых мяча, судя по коэффициентам на тотал, при этом вероятность обмена голами существует, но меньше сухой победы одной из команд (особенно «Зенита»). На ставку «обе забьют — да» установлен достаточно высокий коэффициент 2,15.