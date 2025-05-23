Матч «Зенит» — «Ахмат» 24 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

Что касается «Ахмата», команда Сергея Ташуева занимает перед заключительным туром 14-е место. Прямой вылет «Ахмату» не грозит, но избежать стыковых матчей с соперниками из Первой лиги клубу из Грозного не удастся, так как махачкалинское «Динамо» (12-е место в РПЛ) после домашней ничьей 1:1 с клубом из Дагестана в предыдущем туре «Ахмату» уже не обойти. Зато можно постараться опередить «Пари НН»: это повлияет на выбор соперника в стыках. Только для этого «Ахмату» нужно обыграть в гостях «Зенит». Кстати в прошлые годы это происходило: клуб из Грозного побеждал в Санкт-Петербурге целых четыре раза, а домашний матч первого круга с «Зенитом» в этом сезоне проиграл со счетом 1:2. Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.