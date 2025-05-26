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Медведев назвал Дзюбу одним из лучших игроков в истории «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев составил топ лучших игроков за всю историю петербургской команды.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Лучший игрок в истории “Зенита”? К сожалению, очень мало хроники осталось, чтобы убедиться в мастерстве наших футболистов, которые играли в далеком прошлом. Очень мало хроники даже кубкового матча 1944 года. Выбираешь всегда тех, о ком ты не просто прочитал, а кого видел», — сказал председатель правления «Зенита» «Спорт-Экспрессу».

«Трудно выбрать, потому что на моей памяти победа в 1984-м и первые успехи, когда “Газпром” стал генеральным спонсором и партнером “Зенита”, но от симпатий я своих никогда не уйду: считаю, что Александр Кержаков — один из лучших игроков в истории “Зенита”. Если говорить о топ-3, то я бы назвал Кержакова, Аршавина и Дзюбу. Из легионеров это Халк, Данни и Ломбертс», — добавил Александр Медведев.

Артем Дзюба выступал за «Зенит» с 2015-го по 2022 год, в составе которого стал четырехкратным чемпионом России, двукратным победителем Кубка России, четырехкратным обладателем суперкубка страны. За семь лет нападающий провел в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 голов и сделал 70 результативных передач.