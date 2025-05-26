Медведев назвал Дзюбу одним из лучших игроков в истории «Зенита»

«Трудно выбрать, потому что на моей памяти победа в 1984-м и первые успехи, когда “Газпром” стал генеральным спонсором и партнером “Зенита”, но от симпатий я своих никогда не уйду: считаю, что Александр Кержаков — один из лучших игроков в истории “Зенита”. Если говорить о топ-3, то я бы назвал Кержакова, Аршавина и Дзюбу. Из легионеров это Халк, Данни и Ломбертс», — добавил Александр Медведев.