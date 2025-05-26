Тимощук заявил, что клубы РПЛ мешали «Зениту» стать чемпионом

«Проиграть чемпионство обиднее, чем Кубок. Поскольку мы потеряли шансы в обоих турнирах, команда не сможет выступить в Суперкубке страны. Чемпионат был для нас тяжелым. Клубы настолько сплотились, чтобы “Зенит” не завоевал золото, всеми силами пытались нас остановить. Но нас это не должно интересовать. Мы отвечаем за свой результат», — сказал Тимощук.