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Тимощук заявил, что клубы РПЛ мешали «Зениту» стать чемпионом

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук подвёл итоги прошедшего сезона для санкт-петербургского клуба. Об этом сообщает Legalbet.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Максим Константинов/ТАСС

«Зенит» впервые за семь лет не смог стать чемпионом России, уступив в борьбе за титул одно очко «Краснодару». Также «сине-бело-голубые» не смогли выиграть Кубок России, уступив в финале Пути РПЛ московскому ЦСКА (2:0, 0:2, пен. 3:4).

«Проиграть чемпионство обиднее, чем Кубок. Поскольку мы потеряли шансы в обоих турнирах, команда не сможет выступить в Суперкубке страны. Чемпионат был для нас тяжелым. Клубы настолько сплотились, чтобы “Зенит” не завоевал золото, всеми силами пытались нас остановить. Но нас это не должно интересовать. Мы отвечаем за свой результат», — сказал Тимощук.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. Матч за Суперкубок России, в котором «Краснодар» сыграет с обладателем Кубка России, запланирован на 12 июля.