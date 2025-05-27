Стало известно, когда «Зенит» выйдет из отпуска

«18 и 19 июня в Клинике высоких технологий “Белоостров” пройдет традиционный предсезонный медосмотр. В эти же дни на базе в Удельном парке начнутся летние “Газпром” — тренировочные сборы», — говорится в сообщении клуба.
Ранее стало известно, что «Зенит» проведет товарищеский матч с сербской «Црвеной Звездой» 29 июня.
В сезоне-2024/25 «Зенит» стал серебряным призером чемпионата России, уступив «Краснодару» одно очко по итогам 30 туров. До этого сезона петербуржцы шесть лет подряд становились чемпионами страны под руководством Сергея Семака.
Также команда Сергея Семака не смогла защитить звание обладателя Кубка России, уступив ЦСКА в финале пути РПЛ.