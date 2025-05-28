Быстров раскритиковал состав «Зенита» в минувшем сезоне

— «Зенит» накануне 100-летия укомплектовали плохо. Передержали Клаудиньо. Это же не детский сад, когда ты не понимаешь, кто останется, а кто нет. Они должны были подойти в этот год полностью готовыми к чемпионству, а подошли неготовыми. Кто-то должен понести за это ответственность«, — сказал Быстров в шоу “Родной футбол”.