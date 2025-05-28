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Быстров раскритиковал состав «Зенита» в минувшем сезоне

Экс-футболист «Зенита» и сборной России Владимир Быстров остался недоволен составом клуба в сезоне-2024/25.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Валентина Певцова/ТАСС

Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» стал серебряным призером чемпионата России, уступив «Краснодару» одно очко по итогам 30 туров. До этого сезона петербуржцы шесть лет подряд становились чемпионами страны под руководством Сергея Семака.

Также команда из Санкт-Петербурга не смогла защитить звание обладателя Кубка России, уступив ЦСКА в финале пути РПЛ.

— «Зенит» накануне 100-летия укомплектовали плохо. Передержали Клаудиньо. Это же не детский сад, когда ты не понимаешь, кто останется, а кто нет. Они должны были подойти в этот год полностью готовыми к чемпионству, а подошли неготовыми. Кто-то должен понести за это ответственность«, — сказал Быстров в шоу “Родной футбол”.

«Зенит» начнет подготовку к новому сезону 18 июня. Футболисты пройдут предсезонный медосмотр в одной из клиник города. После этого начнется летний сбор на базе клуба в Удельном парке.

29 июня «Зенит» проведет товарищеский матч с сербской «Црвеной Звездой».