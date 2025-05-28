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Джикия может обратиться в орган РФС из-за долга «Химок»

Представитель защитника подмосковных «Химок» Георгия Джикии Владимир Кузьмичев заявил, что футболист может обратиться в палату по разрешению споров из-за долга клуба.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее РФС отклонил апелляцию «Химок» на решение об отказе в выдаче лицензии для выступления в РПЛ сезона-2025/26 из-за «несоблюдением клубом финансовых критериев лицензирования». По итогам сезона-2024/25 подмосковные «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице чемпионата России и сохранили прописку в высшем дивизионе.

— Мы предполагали такое развитие событий, поэтому уже занимаемся поиском нового клуба для Джикии. Что-то конкретизировать сейчас нет смысла, мы работаем.

Что касается задолженности, в ближайшее время мы встретимся с руководством «Химок», выслушаем их позицию. Георгий примет решение, возможно, мы обратимся в палату по разрешению споров. Не хотелось бы, потому что у Георгия сложились доверительные отношения с акционерами. Хочется решить все спокойно«, — сказал агент Джикии Владимир Кузьмичев в интервью “Чемпионату”.

Палата по разрешению споров осуществляет досудебное урегулирование споров между клубами, игроками, тренерами и агентами футболистов.

В минувшем сезоне Георгий Джикия провел за «Химки» 19 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.