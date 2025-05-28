Джикия может обратиться в орган РФС из-за долга «Химок»

— Мы предполагали такое развитие событий, поэтому уже занимаемся поиском нового клуба для Джикии. Что-то конкретизировать сейчас нет смысла, мы работаем.



Что касается задолженности, в ближайшее время мы встретимся с руководством «Химок», выслушаем их позицию. Георгий примет решение, возможно, мы обратимся в палату по разрешению споров. Не хотелось бы, потому что у Георгия сложились доверительные отношения с акционерами. Хочется решить все спокойно«, — сказал агент Джикии Владимир Кузьмичев в интервью “Чемпионату”.