Джикия может обратиться в орган РФС из-за долга «Химок»

Ранее РФС отклонил апелляцию «Химок» на решение об отказе в выдаче лицензии для выступления в РПЛ сезона-2025/26 из-за «несоблюдением клубом финансовых критериев лицензирования». По итогам сезона-2024/25 подмосковные «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице чемпионата России и сохранили прописку в высшем дивизионе.
— Мы предполагали такое развитие событий, поэтому уже занимаемся поиском нового клуба для Джикии. Что-то конкретизировать сейчас нет смысла, мы работаем.
Что касается задолженности, в ближайшее время мы встретимся с руководством «Химок», выслушаем их позицию. Георгий примет решение, возможно, мы обратимся в палату по разрешению споров. Не хотелось бы, потому что у Георгия сложились доверительные отношения с акционерами. Хочется решить все спокойно«, — сказал агент Джикии Владимир Кузьмичев в интервью “Чемпионату”.
Палата по разрешению споров осуществляет досудебное урегулирование споров между клубами, игроками, тренерами и агентами футболистов.
В минувшем сезоне Георгий Джикия провел за «Химки» 19 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.