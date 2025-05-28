Матч «Урал» — «Ахмат» 28 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнется в 17:00 мск. Главный судья матча — Кирилл Левников. Игру «Урал» — «Ахмат» покажет VK Видео.
«Урал» занял 4-е место в Первой лиге, но из-за не получившего лицензию РФС «Черноморца», попал на 14-ю команду РПЛ «Ахмат». Для екатеринбуржцев важно вернуться в высший дивизион спустя год после вылета, однако сделать это напрямую, заняв первые два места, не получилось. Впереди оказались «Балтика» и «Торпедо». Интересно, что «Урал» и после первого круга был 4-м, тогда такой результат привел к увольнению главного тренера Аверьянова. Команду доверили молодому тренеру Шатову, который совсем недавно закончил игровую карьеру. С ним команда набрала 32 очка — на 5 больше, чем в первом круге. «Урал» вошел в топ-5 команд лиги по результативности, а вот по пропущенным мячам занял 10-е место.
«Ахмат» тоже поменял тренера в этом сезоне, только сделал это еще в сентябре. Вместо Адиева в команду вернулся Ташуев. Сильно улучшить результаты не получилось, стыковых матчей избежать не удалось. По игре грозненцы выглядели хорошо, но им не хватало эффективности в атаке. После ухода Конате клуб так и не нашел форварда, который будет забивать 10 голов и больше. Игроки «Ахмата» плохо били пенальти, и из-за этого также недосчитались очков. Меньше «Ахмата» в РПЛ забил только «Факел», занявший 16-е место. А 48 пропущенных мячей говорят о том, что и в обороне есть проблемы.
В сезоне-2023/24 оба раза сильнее был «Ахмат» с одинаковым счетом 1:0.
Сегодня букмекеры не выделяют фаворита в этой паре. На победу «Урала» можно поставить за 2,55, на победу гостей — за 3,10. Ничья стоит 3,20. Тотал больше 2,5 оценивается в 2,22, меньше 2,5 — в 1,71, а ставка «обе забьют» — в 1,87.