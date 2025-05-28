Матч «Урал» — «Ахмат» 28 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

«Ахмат» тоже поменял тренера в этом сезоне, только сделал это еще в сентябре. Вместо Адиева в команду вернулся Ташуев. Сильно улучшить результаты не получилось, стыковых матчей избежать не удалось. По игре грозненцы выглядели хорошо, но им не хватало эффективности в атаке. После ухода Конате клуб так и не нашел форварда, который будет забивать 10 голов и больше. Игроки «Ахмата» плохо били пенальти, и из-за этого также недосчитались очков. Меньше «Ахмата» в РПЛ забил только «Факел», занявший 16-е место. А 48 пропущенных мячей говорят о том, что и в обороне есть проблемы.