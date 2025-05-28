Экс-капитан «Зенита» объяснил невозможность работы в России

Данни ответил на вопрос, согласился бы он на предложение поработать в России. Футболист заявил, что не может уехать из Португалии из-за болезни дочери.
«А если говорить про желание? Не знаю, сейчас очень трудно. На меня сейчас многое давит», — приводит слова Данни РИА Новости.
У Эмили, 8-летней дочери Данни, диагностирован синдром Коккейна — неизлечимое нейродегенеративное заболевание. Девочка может передвигаться только с помощью инвалидного кресла.
Данни выступал за сине-бело-голубых с лета 2008 года до лета 2017-го. Он провел за команду 256 матчей, в которых забил 68 мячей. Вместе с «Зенитом» спортсмен трижды становился чемпионом России, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны, стал обладателем Суперкубка УЕФА.
Воспитанник «Маритиму», помимо «Зенита» играл за лиссабонский «Спортинг», московское «Динамо» и пражскую «Славию». Данни завершил карьеру в родном «Маритиму» в январе 2019 года.