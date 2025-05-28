Экс-капитан «Зенита» объяснил невозможность работы в России

Данни выступал за сине-бело-голубых с лета 2008 года до лета 2017-го. Он провел за команду 256 матчей, в которых забил 68 мячей. Вместе с «Зенитом» спортсмен трижды становился чемпионом России, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны, стал обладателем Суперкубка УЕФА.