Стало известно, где может продолжить карьеру Вендел

Вендел перешел в «Зенит» осенью 2020 года из «Спортинга» за €20 млн. Бразилец провел за сине-бело-голубых 150 матчей, в которых забил 21 мяч и отдал 36 голевых передач. В составе «Зенита» Вендел стал четырехкратным чемпионом России.