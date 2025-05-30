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Стало известно, где может продолжить карьеру Вендел

Полузащитник «Зенита» Вендел может продолжить карьеру в одном из клубов Саудовской Про-Лиги, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

По информации источника, клуб «Аль-Садд» ведет переговоры с бразильцем. Отмечается, что сумма сделки может составить €20 млн.

Напомним, 21 мая бразильский «Ботафого» объявил об отмене сделки по переходу 27-летнего Вендела, которая была заключена зимой. Полузащитник должен был перейти в клуб в летнее трансферное окно за €20 млн.

Позднее председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Венделом интересуются несколько клубов.

Вендел перешел в «Зенит» осенью 2020 года из «Спортинга» за €20 млн. Бразилец провел за сине-бело-голубых 150 матчей, в которых забил 21 мяч и отдал 36 голевых передач. В составе «Зенита» Вендел стал четырехкратным чемпионом России.

В августе 2024 года Вендел продлил контракт с «Зенитом», рассчитанный до лета 2028 года.

В минувшем сезоне «Зенит» занял второе место в чемпионате России, уступив один балл «Краснодару». До этого сезона сине-бело-голубые шесть лет подряд становились чемпионами страны под руководством Сергея Семака.

Также команда из Санкт-Петербурга не смогла защитить звание обладателя Кубка России, уступив ЦСКА в финале пути РПЛ.