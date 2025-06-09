«ЦСКА не “Спартак”. Червиченко — об уходе Николича

«Все это сказки венского леса — про семью, про лучшие условия… Скорее всего, в планах той группы, которая Николича в ЦСКА заводила, как раз и было наполнение армейцев какими-то игроками, на которых можно еще немножко заработать. Но в ЦСКА в этом плане жестко: они сами всегда занимаются трансферной политикой и не дают залезать в свой карман ни агентам, ни тренерским командам. Поэтому, видимо, и сказали: “Нет”. Ну и, поняв, что тут, кроме как с зарплатой, особо ничего не придумаешь, — наверное, решили уйти.



Я думаю, его российскую карьеру “убило” желание поучаствовать в трансферной политике. А если вы говорите, что через АЕК он хочет попасть в серьезные европейские клубы — там ему точно никто не даст так участвовать в трансферах, как он мечтает. Там, в Европе, считают каждый цент.



Он просил усилений? Тут вопрос о стоимости и об источнике происхождения усилений. Потому что армейцы видят свой план и видят своих кандидатов на усиление. Не всегда они совпадают с кандидатами, которых предлагает тренер. Это же не “Спартак”, где Станкович затащил этого Гарсию за 20 млн, и все понимают, что руководство “Спартака” сделали петрушками. Армейцы просто не хотят в эти игры играть. В этом плане они молодцы. Этим демаршем Николич точно поставил крест на возможности появления в российском футболе в следующий раз», — сказал Червиченко.