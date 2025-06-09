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«ЦСКА не “Спартак”. Червиченко — об уходе Николича

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко в эфире спортивного радио «Движение» высказался о возможном уходе тренера Марко Николича из ЦСКА.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что 45-летний серб близок к назначению в греческий АЕК, который готов повысить ему зарплату до двух миллионов евро в год.

«Все это сказки венского леса — про семью, про лучшие условия… Скорее всего, в планах той группы, которая Николича в ЦСКА заводила, как раз и было наполнение армейцев какими-то игроками, на которых можно еще немножко заработать. Но в ЦСКА в этом плане жестко: они сами всегда занимаются трансферной политикой и не дают залезать в свой карман ни агентам, ни тренерским командам. Поэтому, видимо, и сказали: “Нет”. Ну и, поняв, что тут, кроме как с зарплатой, особо ничего не придумаешь, — наверное, решили уйти.

Я думаю, его российскую карьеру “убило” желание поучаствовать в трансферной политике. А если вы говорите, что через АЕК он хочет попасть в серьезные европейские клубы — там ему точно никто не даст так участвовать в трансферах, как он мечтает. Там, в Европе, считают каждый цент.

Он просил усилений? Тут вопрос о стоимости и об источнике происхождения усилений. Потому что армейцы видят свой план и видят своих кандидатов на усиление. Не всегда они совпадают с кандидатами, которых предлагает тренер. Это же не “Спартак”, где Станкович затащил этого Гарсию за 20 млн, и все понимают, что руководство “Спартака” сделали петрушками. Армейцы просто не хотят в эти игры играть. В этом плане они молодцы. Этим демаршем Николич точно поставил крест на возможности появления в российском футболе в следующий раз», — сказал Червиченко.

Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года. Под его руководством «армейцы» завоевали бронзовые медали РПЛ и выиграли Кубок России. Контракт Николича с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года.

АЕК завершил минувший сезон в чемпионате Греции не четвертом месте. Клуб из Салоников в следующем сезоне выступит в Лиге конференций.