Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Финляндия
2
:
Польша
1
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Нидерланды
8
:
Мальта
0
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Румыния
2
:
Кипр
0
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Сан-Марино
0
:
Австрия
4
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Латвия
1
:
Албания
1
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Сербия
3
:
Андорра
0
П1
X
П2

Романцев объяснил весенний спад «Спартака» и успехи ЦСКА в РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев назвал причины весеннего кризиса красно-белых и успехов ЦСКА. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК «Спартак»

«Спартак» закончил осеннюю часть сезона на третьей строчке, отставая от «Краснодара» и «Зенита» на два очка. ЦСКА перед зимней паузой располагался на шестой строчке. В итоге красно-белые закончили сезон на четвертом месте, а армейцы завоевали бронзовые медали и выиграли Кубок России.

«Перерыв в чемпионате пришелся на тот момент, когда “Спартак” набрал ход и вышел на пик формы. И ему предстояло провести этот период так, чтобы подойти к финальному этапу сезона в таком же состоянии. Здесь очень важно угадать с нагрузками, не просчитаться с контрольными матчами, спланировать работу таким образом, чтобы к возобновлению сезона подвести команду в оптимальном состоянии.

В этом плане все идеально срослось у Николича: ЦСКА ушел на паузу на скромном шестом месте, а весной ожил и показал, что даром времени зимой не терял. И в итоге с легким скоростным футболом ворвался не только в тройку призеров, но еще и выиграл Кубок. Здесь могло повлиять то, что Николич уже был знаком с особенностями зимней подготовки, которую проходил с “Локомотивом”. Неслучайно весной 2021-го под его руководством железнодорожники выиграли 9 из 11 матчей. И тот опыт помог ЦСКА на одном дыхании провести нынешнюю весну. Чего, возможно, и не хватило Станковичу.

Нельзя сказать, что его “Спартак” выглядел безвольным и разобранным. Но если в домашнем матче с “Зенитом” он казался мощным и предельно собранным, то в остальных встречах вел игру с перепадами и упускал очки на ровном месте. А тут еще после поездки в сборную потерялся Угальде. И хотя костариканец все-таки выиграл гонку бомбардиров, в концовке сезона откровенно просел.

Конечно, после вспыхнувшей перед зимой надеждой на чемпионство четвертое место огорчило болельщиков “Спартака”, породив разговоры о расставании со Станковичем. Но, продлив с ним контракт, руководство показало, что продолжает доверять сербу. И теперь остается надеяться, что, остыв от переживаний и приобретя опыт, он вернет “Спартак” в состояние, в каком мы видели команду перед зимней паузой. Что ж, удачи тебе, Деян», — сказал Романцев.

После окончания чемпионата «Спартак» продлил контракт со Станковичем до лета 2027 года.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. Матч за Суперкубок России, в котором сыграют «Краснодар» и ЦСКА, запланирован на 12 июля.