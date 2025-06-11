Романцев объяснил весенний спад «Спартака» и успехи ЦСКА в РПЛ

«Перерыв в чемпионате пришелся на тот момент, когда “Спартак” набрал ход и вышел на пик формы. И ему предстояло провести этот период так, чтобы подойти к финальному этапу сезона в таком же состоянии. Здесь очень важно угадать с нагрузками, не просчитаться с контрольными матчами, спланировать работу таким образом, чтобы к возобновлению сезона подвести команду в оптимальном состоянии.



В этом плане все идеально срослось у Николича: ЦСКА ушел на паузу на скромном шестом месте, а весной ожил и показал, что даром времени зимой не терял. И в итоге с легким скоростным футболом ворвался не только в тройку призеров, но еще и выиграл Кубок. Здесь могло повлиять то, что Николич уже был знаком с особенностями зимней подготовки, которую проходил с “Локомотивом”. Неслучайно весной 2021-го под его руководством железнодорожники выиграли 9 из 11 матчей. И тот опыт помог ЦСКА на одном дыхании провести нынешнюю весну. Чего, возможно, и не хватило Станковичу.



Нельзя сказать, что его “Спартак” выглядел безвольным и разобранным. Но если в домашнем матче с “Зенитом” он казался мощным и предельно собранным, то в остальных встречах вел игру с перепадами и упускал очки на ровном месте. А тут еще после поездки в сборную потерялся Угальде. И хотя костариканец все-таки выиграл гонку бомбардиров, в концовке сезона откровенно просел.



Конечно, после вспыхнувшей перед зимой надеждой на чемпионство четвертое место огорчило болельщиков “Спартака”, породив разговоры о расставании со Станковичем. Но, продлив с ним контракт, руководство показало, что продолжает доверять сербу. И теперь остается надеяться, что, остыв от переживаний и приобретя опыт, он вернет “Спартак” в состояние, в каком мы видели команду перед зимней паузой. Что ж, удачи тебе, Деян», — сказал Романцев.