Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Финляндия
2
:
Польша
1
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Нидерланды
8
:
Мальта
0
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Румыния
2
:
Кипр
0
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Сан-Марино
0
:
Австрия
4
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Латвия
1
:
Албания
1
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Сербия
3
:
Андорра
0
П1
X
П2

Романцев: осечка «Зенита» закалит Семака и сделает его мудрее

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев прокомментировал итоги минувшего сезона в РПЛ. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

«Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России, опередив в борьбе за титул «Зенит» на один алл. Клуб из Санкт-Петербурга впервые за семь лет остался без победы в РПЛ.

«Чемпионство “Краснодара” стало для меня неожиданностью. Такой же неожиданностью, как и для многих других. Хотя до последнего тура было неясно, чем все кончится. Но на этот раз все было в руках “Краснодара”, и он свой шанс не упустил. Обычно по части прогнозов я всегда попадал в точку, а вот здесь дал маху. Но надеюсь, что Семак на меня за это не обидится. Хотя в таких случаях тренеру всегда приходится обижаться только на самого себя — это закон профессии.

Сергей Богданович из тех крепких ее представителей, которых такие обидные осечки закаляют и делают мудрее. Что, уверен, он еще подтвердит в “Зените”, где, надеюсь, не забудут, что именно при нем клуб шесть раз подряд пил чемпионское шампанское!

Как я воспринял слова Семака о том, что не “Зенит” уступил чемпионство, а “Краснодар” его выиграл? Думаю, что этого своего рода комплимент джентльмена в адрес оппонента. А еще проявление тренерской этики, когда, уступая, ты все равно поздравляешь коллегу. Зная порядочность и воспитанность Сергея, нисколько этому не удивляюсь. Кстати, Семак заметил, что “Зениту” не удалось стать чемпионом, набрав 66 очков, хотя с 2022 года такой показатель гарантировал золото. Что подчеркивает значимость успеха команды Мурада Мусаева, опередившей питерцев всего на один балл», — сказал Романцев.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. Матч за Суперкубок России, в котором сыграют «Краснодар» и ЦСКА, запланирован на 12 июля.