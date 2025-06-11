Романцев: осечка «Зенита» закалит Семака и сделает его мудрее

«Чемпионство “Краснодара” стало для меня неожиданностью. Такой же неожиданностью, как и для многих других. Хотя до последнего тура было неясно, чем все кончится. Но на этот раз все было в руках “Краснодара”, и он свой шанс не упустил. Обычно по части прогнозов я всегда попадал в точку, а вот здесь дал маху. Но надеюсь, что Семак на меня за это не обидится. Хотя в таких случаях тренеру всегда приходится обижаться только на самого себя — это закон профессии.



Сергей Богданович из тех крепких ее представителей, которых такие обидные осечки закаляют и делают мудрее. Что, уверен, он еще подтвердит в “Зените”, где, надеюсь, не забудут, что именно при нем клуб шесть раз подряд пил чемпионское шампанское!



Как я воспринял слова Семака о том, что не “Зенит” уступил чемпионство, а “Краснодар” его выиграл? Думаю, что этого своего рода комплимент джентльмена в адрес оппонента. А еще проявление тренерской этики, когда, уступая, ты все равно поздравляешь коллегу. Зная порядочность и воспитанность Сергея, нисколько этому не удивляюсь. Кстати, Семак заметил, что “Зениту” не удалось стать чемпионом, набрав 66 очков, хотя с 2022 года такой показатель гарантировал золото. Что подчеркивает значимость успеха команды Мурада Мусаева, опередившей питерцев всего на один балл», — сказал Романцев.