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Глушаков назвал свою стоимость на пике: «Зенит» давал €20 млн

Бывший игрок сборной России Денис Глушаков рассказал за какую стоимость перешел из «Локомотива» в московский «Спартак», а также сколько предлагал за него «Зенит».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Также Глушаков заявил, что в свое время возглавлявший «Анжи» Гус Хиддинк хотел видеть его в команде.

«Какая стоимость у меня была на пике? В “Спартак” меня продали за 9 миллионов евро, если не ошибаюсь. “Зенит” за меня давал 20 млн евро, когда был в “Локомотиве”.

Переподписывая контракт с “Локомотивом”, мне отступные подняли с 30 миллионов евро до 60. Это типа “махинация” была, так как в тот момент “Зенит” купил Данни и все боялись, что меня тоже купит. Таким образом, “Локо” перестраховался. А в “Спартаке” отступные были плюс-минус такие же.

Еще знаю, что когда Керимов был в “Анжи”, меня Хиддинк очень хотел видеть у себя в команде, пытался пригласить», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Денис Глушаков выступал в Российской Премьер-лиге за «Спартак», «Локомотив», «Пари НН», «Ахмат» и «Химки». Вместе с красно-белыми игрок стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В составе сборной России на счету Глушакова 57 матчей, в которых он забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.