Глушаков назвал свою стоимость на пике: «Зенит» давал €20 млн

«Какая стоимость у меня была на пике? В “Спартак” меня продали за 9 миллионов евро, если не ошибаюсь. “Зенит” за меня давал 20 млн евро, когда был в “Локомотиве”.



Переподписывая контракт с “Локомотивом”, мне отступные подняли с 30 миллионов евро до 60. Это типа “махинация” была, так как в тот момент “Зенит” купил Данни и все боялись, что меня тоже купит. Таким образом, “Локо” перестраховался. А в “Спартаке” отступные были плюс-минус такие же.



Еще знаю, что когда Керимов был в “Анжи”, меня Хиддинк очень хотел видеть у себя в команде, пытался пригласить», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».