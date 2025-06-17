Переход Даку из «Рубина» в «Зенит» находится под угрозой срыва

По информации источника, на финальной стадии сделка оказалась под угрозой срыва из-за обеспокоенности «Зенита» политическим подтекстом трансфера. Петербургский клуб оценивает возможные репутационные риски из-за инцидента с участием албанского нападающего на Евро-2024, когда он скандировал в мегафон оскорбительные кричалки про сербов и македонцев после матча с Хорватией (2:2).