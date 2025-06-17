Переход Даку из «Рубина» в «Зенит» находится под угрозой срыва

По информации источника, на финальной стадии сделка оказалась под угрозой срыва из-за обеспокоенности «Зенита» политическим подтекстом трансфера. Петербургский клуб оценивает возможные репутационные риски из-за инцидента с участием албанского нападающего на Евро-2024, когда он скандировал в мегафон оскорбительные кричалки про сербов и македонцев после матча с Хорватией (2:2).
Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за Даку 4,5 млн евро. Председатель совета директоров клуба Александр Медведев подтвердил, что нападающий в ближайшее время может перебраться в Санкт-Петербург.
Мирлинд Даку перешел в «Рубин» летом 2023 года из хорватского «Осиека» за 1,2 млн евро. 27-летний албанец провел за казанский клуб 62 матча, в которых забил 25 мячей и отдал 12 голевых передач. В минувшем сезоне Даку стал вторым в списке лучших бомбардиров РПЛ, забив 15 голов в 26 матчах.