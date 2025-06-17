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Аршавин предрек сложности для «Акрона» в следующем сезоне

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о будущем сезоне тольяттинского «Акрона» в РПЛ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Максим Константинов/ТАСС

Напомним, в сезоне-2024/25 «Акрон» занял девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 35 очками. Команда выиграла 10 матчей, 5 раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений.

— У игроков и клубов может быть синдром второго сезона. Когда они пришли в новую лигу, то к ним относились так: «“Акрон” где‑то вышел, играет на искусственном поле не пойми где — мы их обыграем». Но получилось не так. Они переехали в Самару, взяли Дзюбу, который придал им много уверенности — в игровом плане добавил. Сейчас на них будут настраиваться — поэтому им будет сложнее, — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Дзюба провел за «Акрон» 24 матча во всех турнирах, в которых забил десять мячей и отдал семь голевых передач. 1 июня тольяттинцы объявили о продлении контракта с 36-летним нападающим еще на один сезон.

Ранее футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о Дзюбе.

«Дзюба — молодец, он помогает “Акрону”. Конечно, он уже не может играть так быстро, как играл в 2018 году на чемпионате мира. Но клуб-то доволен! Криштиану Роналду вообще уже 40 лет, но главный тренер доволен, что у него есть такой игрок, что есть результат. Поэтому возраст ничего не значит, если игрок полезен для клуба.


А для «Акрона» Дзюба оказался полезен, я не представляю, если бы Дзюбы не было, как бы выглядел «Акрон» в чемпионате, надо быть объективным. Мы можем человека не любить, но футболиста, который хорошо играет, мы должны уважать«, — приводит слова Орлова “РБ Спорт”.