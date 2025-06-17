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Источник: стало известно, кто покинет «Спартак» эти летом

Полузащитник Антон Зиньковский покинет московский «Спартак» в летнее трансферное окно, сообщает «Матч ТВ».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, Зиньковский не останется в составе красно-белых. На 29-летнего футболиста претендуют несколько клубов. Полузащитник выбирает для себя наилучший вариант.

Напомним, вторую половину минувшего сезона Зиньковский провел в составе «Крыльев Советов» на правах аренды. Контракт футболиста со «Спартаком» действует до июня 2027 года. Ранее полузащитник выступал за «Крылья Советов» с 2019 по 2022 год. Вместе с «Крыльями Советов» он стал победителем Первой лиги в 2021 году. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Зиньковского в 2,5 миллиона евро.

В апреле футболист сообщал, что хотел бы вернуться в «Спартак» и продолжить карьеру там.

«Спартак» завершил сезон-2024/25 на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ с 57 очками. «Крылья Советов» заняли 10-е место, набрав 31 балл.