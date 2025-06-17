Источник: стало известно, кто покинет «Спартак» эти летом

Напомним, вторую половину минувшего сезона Зиньковский провел в составе «Крыльев Советов» на правах аренды. Контракт футболиста со «Спартаком» действует до июня 2027 года. Ранее полузащитник выступал за «Крылья Советов» с 2019 по 2022 год. Вместе с «Крыльями Советов» он стал победителем Первой лиги в 2021 году. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Зиньковского в 2,5 миллиона евро.