Аршавин объяснил, за счет чего «Краснодар» опередил «Зенит»

«Сейчас уже прошли чувства расстройства, потому что предполагалось хорошее празднование. Ну и с тех пор, как я вернулся в “Зенит”, клуб не знал, что такое быть вторым, ведь всегда были чемпионства. Но что ж, когда-то серии прерываются, нужно готовиться к следующему сезону.



Не сказать, что я прям удивлен “Краснодаром”. В первую очередь они и до этого претендовали на первое место. Если бы “Зенит” не забил второй мяч, то в прошлом году “Краснодар” стал бы чемпионом. В целом команда у “Краснодара” была сильная в этом году. Единственное — играли 13−14 игроков, вывезли составом весь сезон, практически не травмировались. Вот это не то чтобы удивило, но, скажем, так редко бывает. Принято считать, что у команды с более широкой обоймой больше шансов. А “Краснодар” со своей обоймой прошел почти весь чемпионат, был отрезок, когда чуть забуксовали, тогда и травмы были как раз, но в остальном — небольшой обоймой провели чемпионский сезон», — сказал Аршавин.