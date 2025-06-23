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Губернатор Московской области: «Химки» никуда не исчезли

Губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о прекратившем существование футбольном клубе «Химки».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Напомним, в конце мая стало известно, что «Химки» не получили лицензию для участия в следующем сезоне Российской Премьер-лиги. 28 мая Российский футбольный союз отклонил апелляцию подмосковного клуба на данное решение. Позднее «Химки» объявили о роспуске второй команды. 3 июня «Химки» сообщили, что временно приостанавливают свою деятельность до 30 августа.

— «Химки» никуда не исчезли. На примере баскетбольного клуба «Химки» вы видите и можете отследить, что оттуда уехали американцы, и наши молодые ребята, которые воспитывались в школах, получили великолепный шанс играть на высоком уровне. Их поднимают в профессиональную команду, дальше он могут реализовываться и играть в лучших клубах страны, которые финансируются крупнейшими компаниями и не испытывают никаких потрясений. Ребята-спортсмены, безусловно, должны быть уверены в серьезности клуба и его надежном финансировании.

Здесь я ничего нового не скажу. Министерство спорта и разные федерации сегодня делают очень многое, чтобы коммерциализировать спорт с точки зрения маркетинга, вы видите, что посещаемость соревнований растет. У нас есть волейбольный клуб «Заречье», там наши девчонки играют, есть спонсор, и они совершенно спокойно заняли третье место по итогам. Поэтому никто никуда не исчезнет. Появится инвестор, появится компания, которая захочет на себя миссию по содержанию профессионального спорта, а инфраструктура есть, и все будет хорошо. Не драматизируйте. Для нас важно другое: чтобы каждый ребенок в Ступино, Домодедово и Одинцово мог заниматься тем, чем он хочет, — приводит слова Воробьева Odds.ru.

В минувшем сезоне «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ.