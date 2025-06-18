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Футбольный клуб «Химки» прекратил свое существование

Подмосковные «Химки» официально приостановили свою деятельность. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной команды.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: https://vk.com/fckhimki_official

«Дорогие болельщики, друзья, коллеги! Принято непростое решение — приостановить деятельность футбольного клуба “Химки” в его текущем виде. “Химки” — не просто клуб. Это команда, история, общность людей, преданных одному делу. Мы пережили вместе многое — и радость побед, и горечь поражений. Мы до последнего боролись за возможность участвовать в новом сезоне РПЛ, сделали всё возможное, чтобы сохранить клуб и обеспечить его устойчивость. К сожалению, эти меры были признаны недостаточными в рамках регламентов РФС и РПЛ.

Наша команда — на поле и за его пределами — работала с полной самоотдачей. Несмотря на приложенные усилия, клуб остался вне профессиональных соревнований. В сложившихся условиях пауза в деятельности — вынужденный, но взвешенный шаг.

Спасибо игрокам, тренерам, сотрудникам, болельщикам и партнёрам. Вы были и остаётесь частью клуба. Без вас “Химок” не существовало бы. Этот путь был непростым, но настоящим. “Химки” — наша с вами команда. И это навсегда», — сказано в сообщении клуба.

28 мая «Химки» объявили о снятии с РПЛ. Подмосковный клуб не смог пройти процедуру лицензирования на следующий сезон из-за долгов в размере 1,2 млрд рублей. 3 июня «Химки» сообщили, что временно приостанавливают свою деятельность до 30 августа.

«Химки» были основаны в 1997 году и провели в РПЛ в общей сложности семь сезонов. В минувшем сезоне подмосковный клуб занял 12-е место. Место «Химок» в РПЛ займет «Пари НН», который завершил сезон на 13-й строчке, но в стыковых матчах уступил «Сочи» (2:1, 1:3).