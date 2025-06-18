Футбольный клуб «Химки» прекратил свое существование

«Дорогие болельщики, друзья, коллеги! Принято непростое решение — приостановить деятельность футбольного клуба “Химки” в его текущем виде. “Химки” — не просто клуб. Это команда, история, общность людей, преданных одному делу. Мы пережили вместе многое — и радость побед, и горечь поражений. Мы до последнего боролись за возможность участвовать в новом сезоне РПЛ, сделали всё возможное, чтобы сохранить клуб и обеспечить его устойчивость. К сожалению, эти меры были признаны недостаточными в рамках регламентов РФС и РПЛ.



Наша команда — на поле и за его пределами — работала с полной самоотдачей. Несмотря на приложенные усилия, клуб остался вне профессиональных соревнований. В сложившихся условиях пауза в деятельности — вынужденный, но взвешенный шаг.



Спасибо игрокам, тренерам, сотрудникам, болельщикам и партнёрам. Вы были и остаётесь частью клуба. Без вас “Химок” не существовало бы. Этот путь был непростым, но настоящим. “Химки” — наша с вами команда. И это навсегда», — сказано в сообщении клуба.