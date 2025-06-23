СМИ: «ПСЖ» и «МЮ» заинтересованы в трансфере игрока «Краснодара»

Как сообщает Transfer Feed, интерес к полузащитнику сборной Армении проявляют «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед». По данным источника, клубы изучают возможность подписания воспитанника «быков». Портал Transfermarkt оценивает Эдуарда Сперцяна в 25 миллионов евро.
По данным источника, англичане видят в Сперцяне потенциальную замену португальцу Бруну Фернандешу, интерес к которому проявляют клубы из Саудовской Аравии. Однако при осуществлении сделки могут возникнуть сложности из-за прямого перехода из России в Англию.
Как сообщает портал Goal со ссылкой на L'Eco di Bergamo, 25-летний Сперцян также находится на радаре таких клубов, как «Аталанта» и «Аякс». В минувшем сезоне Сперцян провел 35 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал семь голевых передач. По итогам сезона «быки» впервые в своей истории стали чемпионами России.
Напомним, летом 2024 года из «Краснодара» в «ПСЖ» перебрался голкипер сборной России Матвей Сафонов. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.