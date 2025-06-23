Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
22:00
Сиэтл
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
21.00
X
10.50
П2
1.14
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетико
:
Ботафого
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.00
П2
5.98
Футбол. Зарубежный
24.06
Интер
:
Палмейрас
Все коэффициенты
П1
5.70
X
2.80
П2
2.06
Футбол. Зарубежный
24.06
Порту
:
Аль-Ахли
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.20
П2
4.75
Футбол. Зарубежный
завершен
Зальцбург
0
:
Аль-Хиляль
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Манчестер Сити
6
:
Аль-Айн
0
П1
X
П2

СМИ: «ПСЖ» и «МЮ» заинтересованы в трансфере игрока «Краснодара»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в Европе.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: https://t.me/fckrasnodar

Как сообщает Transfer Feed, интерес к полузащитнику сборной Армении проявляют «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед». По данным источника, клубы изучают возможность подписания воспитанника «быков». Портал Transfermarkt оценивает Эдуарда Сперцяна в 25 миллионов евро.

По данным источника, англичане видят в Сперцяне потенциальную замену португальцу Бруну Фернандешу, интерес к которому проявляют клубы из Саудовской Аравии. Однако при осуществлении сделки могут возникнуть сложности из-за прямого перехода из России в Англию.

Как сообщает портал Goal со ссылкой на L'Eco di Bergamo, 25-летний Сперцян также находится на радаре таких клубов, как «Аталанта» и «Аякс». В минувшем сезоне Сперцян провел 35 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал семь голевых передач. По итогам сезона «быки» впервые в своей истории стали чемпионами России.

Напомним, летом 2024 года из «Краснодара» в «ПСЖ» перебрался голкипер сборной России Матвей Сафонов. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

Узнать больше по теме
ФК «Манчестер Юнайтед»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Манчестер Юнайтед» — рекордсмен по числу побед в национальном чемпионате Англии и один из самых дорогих клубов мира. В команде играли многие легенды футбола, а за почти полтора столетия «красные дьяволы» пережили как взлеты, так и падения. Обо всем этом расскажем в нашей статье.
Читать дальше