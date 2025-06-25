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Экс-тренер «Химок» возглавил самый титулованный клуб Анголы

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига возглавил самый титулованный клуб чемпионата Анголы «Петру Атлетику».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Булкин/ТАСС

15 апреля подмосковные «Химки» объявили об уходе Артиги и его тренерского штаба из клуба. Испанский специалист был назначен на должность главного тренера «Химок» в июне 2024 года.

«Франк Артига, выпускник школы ФК “Барселона”, где он прославился подготовкой талантливых игроков, основываясь на философии владения мячом и интенсивности.

Тренер, прошедший все ступени подготовки в Барселоне, имеет большой опыт в развитии молодых игроков. Он приходит в клуб с целью удержать «Петру» на вершине африканского футбола и улучшить результаты в континентальных соревнованиях«, — говорится в заявлении пресс-службы “Петру Атлетику”.

«Петру Атлетику» является одним из сильнейших клубов Анголы и рекордсменом по количеству выигранных трофеев: команда 18 раз выигрывала чемпионат страны, 15 раз Кубок Анголы и шесть раз — Суперкубок.

Напомним, в конце мая стало известно, что «Химки» не получили лицензию для участия в следующем сезоне Российской Премьер-лиги. 28 мая Российский футбольный союз отклонил апелляцию подмосковного клуба на данное решение. Позднее «Химки» объявили о роспуске второй команды. 3 июня «Химки» сообщили, что временно приостанавливают свою деятельность до 30 августа.