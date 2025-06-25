Экс-тренер «Химок» возглавил самый титулованный клуб Анголы

Напомним, в конце мая стало известно, что «Химки» не получили лицензию для участия в следующем сезоне Российской Премьер-лиги. 28 мая Российский футбольный союз отклонил апелляцию подмосковного клуба на данное решение. Позднее «Химки» объявили о роспуске второй команды. 3 июня «Химки» сообщили, что временно приостанавливают свою деятельность до 30 августа.