«Типун вам на язык». В «Зените» назвали цель на следующий сезон

«В целом команда у “Краснодара” была сильная в этом году. Единственное — играли 13−14 игроков, вывезли составом весь сезон, практически не травмировались. Вот это не то чтобы удивило, но, скажем, так редко бывает. Принято считать, что у команды с более широкой обоймой больше шансов. А “Краснодар” со своей обоймой прошел почти весь чемпионат, был отрезок, когда чуть забуксовали, тогда и травмы были как раз, но в остальном — небольшой обоймой провели чемпионский сезон», — приводит слова Аршавина ТАСС.