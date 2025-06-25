«Типун вам на язык». В «Зените» назвали цель на следующий сезон

Напомним, в сезоне-2024/25 «Зенит» впервые за долгое время не смог завоевать чемпионство. Команда Сергея Семака заняла второе место в турнирной таблице РПЛ с 66 очками. На один балл «Зенит» опередил «Краснодар», который в дебютный раз стал чемпионом России. Обладателем бронзовых наград стал ЦСКА.
«Повторится такая же ситуация? Типун вам на язык! Цель — вернуть титул», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».
«Зенит» на протяжении шести сезонов подряд начиная с 2018 года никому не отдавал золото чемпионата страны.
Ранее заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин объяснил, за счет чего «Краснодар» опередил сине-бело-голубых.
«В целом команда у “Краснодара” была сильная в этом году. Единственное — играли 13−14 игроков, вывезли составом весь сезон, практически не травмировались. Вот это не то чтобы удивило, но, скажем, так редко бывает. Принято считать, что у команды с более широкой обоймой больше шансов. А “Краснодар” со своей обоймой прошел почти весь чемпионат, был отрезок, когда чуть забуксовали, тогда и травмы были как раз, но в остальном — небольшой обоймой провели чемпионский сезон», — приводит слова Аршавина ТАСС.
Новый сезон РПЛ начнется 18 июля. Матч за Суперкубок России, в котором сыграют ЦСКА и «Краснодар», пройдет 12 июля в Казани.