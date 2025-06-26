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«Зенит» сыграет со «Сьоном» Антона Миранчука 9 июля

Петербургский «Зенит» проведет матч со швейцарским «Сьоном» на «Газпром Арене» 9 июля. Об этом сообщает пресс‑служба российского клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Как сообщает издание Blick, «Сьон» получит за товарищеский матч около 300 тысяч швейцарских франков.

За «Сьон» выступает полузащитник сборной России Антон Миранчук. Петербуржцы проведут второй в истории матч со швейцарским клубом. Ранее команды играли в 2016 году на летних сборах, тогда победу одержал «Сьон» (3:1).

29 июня «Зенит» в рамках Winline Суперсерии сыграет с сербской «Црвеной Звездой». Встреча пройдет в Сочи и начнется в 19 часов по московскому времени.

В прошлом сезоне чемпионата Швейцарии «Сьон» занял девятое место. Победителем турнира стал «Базель». «Сьон» дважды выигрывал чемпионат Швейцарии, а также 13 раз становился обладателем национального Кубка. По итогам минувшего сезона «Зенит» занял второе место в РПЛ и дошел до финала Пути РПЛ Кубка России.