«Зенит» сыграет со «Сьоном» Антона Миранчука 9 июля

Как сообщает издание Blick, «Сьон» получит за товарищеский матч около 300 тысяч швейцарских франков.
За «Сьон» выступает полузащитник сборной России Антон Миранчук. Петербуржцы проведут второй в истории матч со швейцарским клубом. Ранее команды играли в 2016 году на летних сборах, тогда победу одержал «Сьон» (3:1).
29 июня «Зенит» в рамках Winline Суперсерии сыграет с сербской «Црвеной Звездой». Встреча пройдет в Сочи и начнется в 19 часов по московскому времени.
В прошлом сезоне чемпионата Швейцарии «Сьон» занял девятое место. Победителем турнира стал «Базель». «Сьон» дважды выигрывал чемпионат Швейцарии, а также 13 раз становился обладателем национального Кубка. По итогам минувшего сезона «Зенит» занял второе место в РПЛ и дошел до финала Пути РПЛ Кубка России.