«Зенит» сыграет со «Сьоном» Антона Миранчука 9 июля

В прошлом сезоне чемпионата Швейцарии «Сьон» занял девятое место. Победителем турнира стал «Базель». «Сьон» дважды выигрывал чемпионат Швейцарии, а также 13 раз становился обладателем национального Кубка. По итогам минувшего сезона «Зенит» занял второе место в РПЛ и дошел до финала Пути РПЛ Кубка России.