«Добро пожаловать в санаторий “Спартак”». Зарема — о Заболотном

Ранее «Спартак» объявил о переходе воспитанника ЦСКА 34-летнего Антона Заболотного. Контракт игрока с красно-белыми рассчитан на один год.
«Наконец-то у Малышева и Жданова появился социальный проект — “Спартаковское долголетие” (спойлер: молодым тут не место). Как только игроку исполняется 30 лет, а в особых случаях и больше, то позвонить могут любому футболисту вне зависимости от команды, в которой он выступал до этого.
Здесь рады каждому! Довбня не даст соврать. Главное, вовремя проверять зрение, не опаздывать на реабилитационные процедуры и не пропускать завтраки — и добро пожаловать в санаторий “Спартак”», — приводит слова Салиховой Sport24.
Прошлый сезон Заболотный провел в подмосковных «Химках». Он принял участие в 29 матчах Российской Премьер-лиги, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач.
Антон Заболотный — воспитанник ЦСКА, вместе с командой форвард выиграл Кубок России в сезоне‑2022/23. Ранее он также выступал за «Урал», «Уфу», «Факел», «Тосно», «Сочи» и «Зенит», с которым стал чемпионом России.