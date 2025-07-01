«Добро пожаловать в санаторий “Спартак”». Зарема — о Заболотном

«Наконец-то у Малышева и Жданова появился социальный проект — “Спартаковское долголетие” (спойлер: молодым тут не место). Как только игроку исполняется 30 лет, а в особых случаях и больше, то позвонить могут любому футболисту вне зависимости от команды, в которой он выступал до этого.



Здесь рады каждому! Довбня не даст соврать. Главное, вовремя проверять зрение, не опаздывать на реабилитационные процедуры и не пропускать завтраки — и добро пожаловать в санаторий “Спартак”», — приводит слова Салиховой Sport24.