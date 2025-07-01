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«Добро пожаловать в санаторий “Спартак”». Зарема — о Заболотном

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова иронично прокомментировала переход Антона Заболотного в московский клуб.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Чемпионат.com

Ранее «Спартак» объявил о переходе воспитанника ЦСКА 34-летнего Антона Заболотного. Контракт игрока с красно-белыми рассчитан на один год.

«Наконец-то у Малышева и Жданова появился социальный проект — “Спартаковское долголетие” (спойлер: молодым тут не место). Как только игроку исполняется 30 лет, а в особых случаях и больше, то позвонить могут любому футболисту вне зависимости от команды, в которой он выступал до этого.

Здесь рады каждому! Довбня не даст соврать. Главное, вовремя проверять зрение, не опаздывать на реабилитационные процедуры и не пропускать завтраки — и добро пожаловать в санаторий “Спартак”», — приводит слова Салиховой Sport24.

Прошлый сезон Заболотный провел в подмосковных «Химках». Он принял участие в 29 матчах Российской Премьер-лиги, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

Антон Заболотный — воспитанник ЦСКА, вместе с командой форвард выиграл Кубок России в сезоне‑2022/23. Ранее он также выступал за «Урал», «Уфу», «Факел», «Тосно», «Сочи» и «Зенит», с которым стал чемпионом России.