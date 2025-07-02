Президент «Сьона»: никто не сможет сорвать наш матч с «Зенитом»

Ранее Швейцарская футбольная ассоциация (SFV) призвала «Сьон» отказаться от товарищеской игры в России, сославшись на запрет от ФИФА и УЕФА российским командам участвовать в официальных соревнованиях.
«Никто не сможет сорвать матч с “Зенитом” в России, потому что это неофициальное мероприятие. Скажу больше: этот товарищеский матч — моя инициатива», — сказал Константин.
Матч между «Зенитом» и «Сьоном» запланирован на 9 июля и пройдет в Санкт-Петербурге. В составе швейцарского клуба выступает россиянин Антон Миранчук. Ранее сообщалось, что за приезд в Россию «Сьон» получит около 320 тыс. евро.
В 2016 году «Зенит» встречался со «Сьоном» в рамках тренировочного сбора в Швейцарии. Тогда швейцарский клуб одержал победу со счетом 3:1.
Перед матчем со «Сьоном» у «Зенита» запланированы товарищеские матчи с махачкалинским «Динамо» (3 июля) и калининградской «Балтикой» (6 июля).